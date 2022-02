’De eerste keer voelde alsof ik in een pornofilm was beland’

Waarom lijkt het of mannen hun realiteitszin kwijt zijn als het op seks aankomt? One night stands zijn sowieso niet mijn ding, maar toen een guy me tijdens onze eerste keer seks in mijn mond spuugde, moest ik echt even slikken. (Eww!) Mijn mood sloeg onmiddellijk om. „Wat doe jij echt?!” En in mijn hoofd: ’Waar is de stopknop?’

Pornhub als bijbel

Wat is dat toch met mannen, dat ze tijdens een eerste keer gelijk hun complete trukendoos opentrekken? Alsof je in een pornofilm terecht bent gekomen. Een eerste keer met iemand is voor mij al spannend genoeg, maar mannen lijken er anders in te staan. Is het een soort bewijsdrang of zijn ze zo extreem onervaren? Hebben ze, zoals mijn einzelgänger, gewoon geen enkel empathisch vermogen om aan te voelen op welk level de ander zit? Of kijken ze echt zo veel porno, dat ze denken dat het zo hoort en willen ze simpelweg zo veel mogelijk scenes nabootsen?

„Ik wil je voor het raam, laat je buren maar kijken.” Nou nee, doe de gordijnen maar dicht. Vind je het heel erg als ik die even parkeer? Wat ik me meteen afvraag is: Zegt zo’n man dit tegen elke vrouw? Zó plat. Zo’n afknapper.

Prutser of pro

Wellicht zijn er dames die hier wel goed op gaan, maar ik hoef tijdens de seks niet naar alle hoeken van het bed gegooid te worden door iemand die ik net ken. Ik ga juist lekker op iemand die mijn handen vastpakt en me tussendoor kleine kusjes geeft. Iemand die zegt wat hij voelt en denkt in plaats van iemand die stoïcijns allerlei professionele porno moves op me gooit. Deels het cliché verschil tussen man en vrouw, dat begrijp ik ook wel, maar zeker ook een stukje bijscholing voor al deze prutsers die zich een pro wanen. Een doorgeslagen seksshow, waar ik vriendelijk voor bedank, met of zonder loket.

Pro-no

Dus heren, als het niet alleen om je eigen genot gaat en je een meisje nog wel een keer zou willen zien, probeer even echt iets te voelen en te connecten. Lijkt me überhaupt veel bevredigender dan alleen je eigen genot na te streven. Wanneer de boel eentonig wordt, kun je altijd nog met je trucs komen (één per keer graag). Verwacht van mij in ieder geval geen appjes of belletjes, nadat je je eenzijdige seksfantasie hebt nageleefd. Pornhub als studiemateriaal maakt je nog lang geen ’hubby material’.