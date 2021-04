Daghoroscoop 13 april - Ontmoet jij deze week de ware, Ram?

VANDAAG JARIG

Financieel gaat het je goed en dat blijft zo. Je kunt je doelstellingen halen en je vervolgens op zaken richten die je ontwikkeling op een hoger plan brengen. Nog vrijgezel? Dan kun je de ware vinden tussen mensen die bij je zaken betrokken zijn of tijdens een wandeling in de buurt.

RAM

De dag verloopt goed als je op je intuïtie vertrouwt. Een dringende kwestie kan even voor verwarring zorgen, maar zal verlopen zoals jij het wilt. Geruchten kunnen een golf van nostalgie losmaken, waarin je terugkijkt naar jezelf.

STIER

Een ideale dag om een persoonlijk project op de rails te zetten nu je redelijk creatief bent. Richt je op een vaardigheid die een mate van handigheid en lichamelijke inspanning vereist. Begin liever met een renovatie dan met herstelwerk.

TWEELINGEN

Het kan meer moeite kosten dan anders om met mensen om te gaan. Je kunt ook moeite hebben om gehoord te worden en het is maar de vraag of dat erg is. Het beste is om voor jezelf te zorgen en anderen hetzelfde te laten doen.

KREEFT

Vrienden maken is niet altijd je sterkste kant. Maar doe niet alsof je iemand mag als dat niet zo is. Mensen zullen meer respect voor je hebben als je eerlijk bent, dan voor geveinsde vriendelijkheid. Geef leiding als dat gewenst is.

LEEUW

Je zult moeite hebben bepaalde mensen in toom te houden als je sociaal niet op je best bent. Onenigheid kan in een langdurig conflict ontaarden. Vergelijk jezelf niet met anderen en denk evenmin dat het gras elders groener is dan bij jou.

MAAGD

Dromen kunnen zowel voorspellend zijn als je de weg wijzen. Een lange, diepe slaap kan voor wonderlijke visioenen zorgen die onverklaarbaar zijn. Ze kunnen echter ook kristalhelder zijn en de toekomst uitstippelen.

WEEGSCHAAL

Neem de tijd voor je financiën. Met nuchterheid kan deze relatief onaangename maar essentiële klus snel worden geklaard. Je slechtste optie is om het te laten versloffen of onder het tapijt te vegen, want dan blijft het je achtervolgen.

SCHORPIOEN

Accepteer, als het om zakelijke belangen gaat, niets op het eerste gezicht. Zorg dat je weet wie van iets het meeste profiteert. Je hebt nuttige contacten en je moet niet aarzelen een beroep op hen te doen. Vorm een nieuw bondgenootschap.

BOOGSCHUTTER

Je kunt op het werk te maken krijgen met lastige mensen. Collega’s of zelfs je baas kunnen je op een vernederende wijze behandelen. Wees niet onderdanig en doe geen werk dat je niet hoeft te doen. Sta op je strepen.

STEENBOK

Een paar problemen kunnen als bij toverslag verdwijnen. Reken niet op de steun van superieuren, let zelf goed op en houd je gedeisd. Een origineel concept of innovatief idee kan bestaande omstandigheden aanzienlijk verbeteren.

WATERMAN

Het is een doorsnee dag, zolang je beseft dat je niet alles naar je hand kunt zetten. Er lijkt een besluit op til over een reeds lang bestaande romantische relatie. Beslis nu echter nog niets, want je kunt binnenkort van mening veranderen.

VISSEN

Ga vroeg van huis als je een drukke dag voor de boeg hebt en deel je agenda zo efficiënt mogelijk in. Las regelmatig pauzes in. Een sociaal gebeuren kan je in contact brengen met mensen die je belangstelling of voorkeur delen.

