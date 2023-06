Plastisch chirurg Chantal (49): ’Ik wil me gewoon nuttig voelen’

Waarom plastische chirurgie?

„Toen ik tijdens mijn co-schappen alles uitprobeerde, merkte ik dat ik me niet wilde specialiseren in een vakgebied met ongezond levende mensen of mensen met een hoge overlijdenskans. Na een stage bij een plastisch chirurg dacht ik: dit is het! Ik werk met alle leeftijden, alle geslachten en elk deel van het lichaam.”

Toch doe je niet puur cosmetische ingrepen. Waarom niet?

„Mijn plezier zit niet in iets veranderen wat al mooi was. Ook prima, maar mijn passie is om delen die afwijken, afwezig zijn of niet goed gevormd weer mooi te maken. Zoals een schisis of een borstreconstructie.”

Voor Stichting Interplast ging je op ’uitzending’ naar Nigeria en Bangladesh. Wat doe je daar?

„In regio’s waar een tekort is aan onze expertise houden we surgical camps. We opereren dan niet alleen veel kinderen en volwassenen aan aandoeningen als schisis, verminkingen en brandwonden, maar geven ook onderwijs aan lokale artsen en verpleegkundigen.”

Is het contrast met de operaties hier niet heel groot?

„Dat valt wel mee. Die camps zijn vooral een feestje. Je werkt er heel nauw samen in een team en moet soms echt improviseren en ’survivallen’. Maar een borst maken na een amputatie zodat een vrouw zich weer zekerder voelt, is ook heel belangrijk én bevredigend werk. Ik wil me gewoon nuttig voelen.”

Meer VROUW

Dit artikel staat in het nieuwe VROUW Magazine (elke zaterdag bij De Telegraaf). Als premiumlid kun je het ook (soms al eerder) online lezen.

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier. Verder kun je ons natuurlijk op de voet volgen op TikTok, Facebook en Instagram.