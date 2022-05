High tea met Hollandse kaaskroketten

Benodigdheden voor 12 kroketten

1 ei

30 g ongezouten roomboter

130 g tarwebloem

250 ml volle melk

200 g geraspte oude kaas

50 g paneermeel

1 l zonnebloemolie

Peper en zout

Bereidingswijze kaaskroketten

Stap 1

Scheid het eigeel van het eiwit en zet even apart. Smelt de roomboter in een pannetje. Voeg beetje bij beetje 80 gram van de bloem toe aan de gesmolten boter, zodat het een roux wordt.

Stap 2

Voeg vervolgens ook beetje bij beetje de melk toe. Wacht steeds totdat de melk is opgenomen. Blijf ondertussen goed roeren totdat er een dikke saus ontstaat.

Stap 3

Voeg nu ook het eigeel toe en meng goed. Zet het vuur op de laagste stand en voeg de geraspte kaas samen met een flinke snuf peper en zout toe. Blijf goed roeren totdat alle kaas gesmolten is en er een dikke deegbal is ontstaan.

Stap 3

Vet een ovenschaal in en strooi hier wat bloem over. Verdeel het kaasmengsel over de bodem en dek de schaal af met vershoudfolie. Zet het in de koelkast en laat 30 minuten afkoelen.

Stap 4

Klop het eiwit samen met een scheutje olie los. Doe de overige bloem in een diep bord en doe in een ander bord het paneermeel. Kneed nu met de handen zo’n 12 kroketjes van het kaasmengsel. Haal ze vervolgens eerst door de bloem, dan door het eiwit en als laatste door het paneermeel.

Stap 5

Verhit een liter zonnebloemolie in de frituurpan. Frituur de kroketten kort in de hete olie totdat ze goudbruin kleuren en laat ze uitlekken op keukenpapier.

