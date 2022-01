Daisy doet mee aan de Lekker in je vel-challenge: ’Ik heb het zwaar’

De eerste week zit erop en ik moet zeggen: ik heb het zwaar. Qua eten is het goed te doen, maar ik loop aan tegen die grote A. De A van alcohol. Hartstikke lekker, maar ik heb helaas nog nooit gelezen dat iemand strak en shinend die trouwjurk in ging na het volgen van een dieet vol alcoholische versnaperingen. Drank past niet in het Lekker in je vel-schema, dus is het zoeken naar een vervanger. Maar een goed én gezond alternatief voor alcohol is er dus niet. Geloof me: ik heb me rot gezocht naar een 0.0% drankje zonder suiker en toegevoegde stoffen dat mijn drang naar ‘dat lekkere wijntje op vrijdag’ kon wegnemen. Drie keer raden waar ik op uitkwam? Water. Tsja…

Alcoholische drankjes

Het valt me op hoe erg alcohol geïntegreerd is in ons leven als iets ‘normaals’. Ook al doen steeds meer mensen om mij heen mee aan Dry January, toch moest ik afgelopen week om de haverklap alcoholische drankjes afslaan. Het perspakketje dat ik kreeg opgestuurd van een bekend drankmerk, ging linea recta de kast in. Het biertje dat mijn vriend voor mij wilde opentrekken na een drukke werkweek, sloeg ik af. En ook de vriendin die een fles prosecco, mijn favoriete drankje, uit de koelkast trok toen ik haar bezocht, moest ik teleurstellen. Maar wel met moeite.

Misschien lijkt het nu net of ik een probleem heb, maar ik ben denk ik een heel gemiddelde drinker. Eens per week een wijntje bij het avondeten. En op verjaardagen en feestjes, natuurlijk. O ja, ook op nieuwjaarsrecepties, tijdens vrijdagmiddagborrels, in restaurants, op pr-feestjes en… Hm, als je het optelt dus stiekem best heel vaak.

Gezond

Waarom grijp ik bij ontspanning of stress eigenlijk naar de fles en ‘lekker’ eten, en niet naar iets wat gezond is? Je zou denken dat je als mens hoort te snakken naar voedingsmiddelen die je daadwerkelijk lekker in je vel laten voelen. Maar nee, in plaats daarvan smacht ik naar alles wat me juist moe maakt, een slechte huid bezorgt en extra kilo’s oplevert. Ik ben toch zeker niet de enige die dit lastig vindt?

Bubbels

Stiekem ben ik dan ook best trots, dat het me deze week is gelukt om het eetschema van dokter Tamara te volgen en alleen water te drinken. Ik heb dapper gestreden en niet toegegeven aan alle verleidingen. Het feit dat ik deze challenge doe en openlijk over mijn ervaringen schrijf, heeft daar ook absoluut aan bijgedragen. Ik sluit deze week dan ook af met bubbels. Water met bubbels welteverstaan, want dat is voor de komende weken mijn nieuwe favoriete drankje. Ja, óók op feestelijke gelegenheden!

