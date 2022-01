Deel 18: ’Na een paar playdates vroeg de vader of ik langskwam voor een brainstorm’

Wat doe je als je single bent op de eerste schooldag van je kind? Precies. Shoppen op het schoolplein. Sinds mijn dochtertje naar school gaat, is mijn jachtterrein vergroot. Sinds een klein jaartje is het ook bij het naar school brengen en ophalen flaneren geblazen. Dochters, hou je single vaders in de gaten!

Een tijdje terug waande ik me zelfs in een soort fling. Ik had al regelmatig app-contact met Ben, één van de vaders uit de klas van mijn dochtertje. Eerst uitsluitend over playdates. Kinderen over en weer. We zijn zelfs een keer met z’n vieren trampoline gaan springen bij Jumping Jack. Nog nooit zoveel lol gehad op een dubbeldate. Playdate voor de kids én een first date voor de ouders ineen, althans zo voelde het. Naderhand frietjes eten op onze springsokken. Kinderen blij, wij blij.

Of ik kwam brainstormen...

Er was overigens nooit een moeder/partner in beeld, dus ik ging ervan uit dat Ben single was. Helemaal toen hij een poos later ook gezellige memes met me ging delen en op een gegeven moment uit zichzelf begon over zijn start-up. Hij vroeg hoe ik dacht over zijn strategie en of ik niet eens een keer wilde komen brainstormen. Hij zocht naar de juiste marketingaanpak en wilde graag mijn input.

Nu ken ik die vrijblijvende koffietjes waarbij je gratis al je ideeën op tafel legt inmiddels wel, dus ik gaf hem direct mijn tarieven door. Al was Ben nog zo aardig, ik had besloten wat zakelijker te worden. Hij was meteen akkoord, dus woensdagochtend planden we een koffie. Het was pre-lockdown dus geopende koffietentjes te over, maar ’kom maar naar mijn huis’, appte Ben.

Direct mee naar de slaapkamer

In alle vroegte zorgde ik voor een piekfijn make-upje, föhnde mijn haar en trok een casual jeans met crop top aan. Oorbelletjes in, laptop mee. Ik zag er beter uit dan op mijn gemiddelde date. In mijn hoofd liepen de scenario’s al uit de hand. Na het vergaderen, zou hij me proberen te zoenen. Of een ander scenario: hij wilde helemaal niets bespreken en zou me direct mee naar de slaapkamer nemen.

Ik belde aan. Ben deed open met een kop koffie in zijn hand. Hij zag er relaxed uit in zijn joggingbroek en sweater. „Kom binnen, fijn dat je er bent” en hij gaf me een net iets te lange knuffel. Ik liep naar de woonkamer en nam plaats op één van zijn barkrukken. „Dit is mijn vrouw Jennifer, ze is co-owner van onze start-up en heel benieuwd naar jouw ideeën.”

*Insert ’sad trombone’ sound effect.*

Wat dacht ik wel niet?!

Oh wat ben ik toch slecht in het oppikken van signalen! En wat een lousy start-up was dit… Ben was al die tijd gewoon gelukkig getrouwd joh. En zoenen? Naar de slaapkamer? Hoe haalde ik het in mijn hoofd? Scenariootjes uit het raam, reality check. Dit was een serieuze werkbespreking. Uurtje factuurtje.

Benieuwd welke vaders er morgen weer bij school staan…