Helen (31) heeft MS: Onze kinderwens hebben we opzij geschoven

Begin dit jaar kreeg Helen van der Veen (31) moeite met het houden van haar evenwicht en werd ze snel vermoeid. Nog geen twee maanden later volgde de diagnose MS. „Ik zei meteen ’sorry’ tegen mijn man, we waren nog maar net getrouwd.” VROUW sprak met haar in het kader van Wereld MS Dag (zondag 8 november).