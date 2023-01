Coach Mieke legt uit waarom bewegen zo belangrijk is

Niet iedereen vindt het makkelijk om voldoende te bewegen. En wat is eigenlijk voldoende? We vragen het aan onze coach Mieke Kosters. „In mijn visie is bewegen echt essentieel voor een gezonde leefstijl. Het is belangrijk om ongeveer dertig minuten per dag gematigd intensief te bewegen, dit kan bijvoorbeeld door flink te gaan wandelen. Bewegen heeft invloed op hoe je je voelt, hoe fit je bent en je psychologische weerbaarheid. Bovendien is bewegen erg belangrijk als je op gewicht wilt blijven. Op het moment dat je in beweging blijft, blijft ook je verbranding op een hoger niveau. Daarnaast heeft sporten effect op je figuur. Spieren zien er natuurlijk mooier uit dan vet. Maar het psychologische effect van actief zijn, is misschien wel het belangrijkste. Je eet zelden een zak chips leeg als je net bent gaan hardlopen. Wanneer je al de hele avond op de bank ligt, zul je die zak sneller opentrekken. Beweging geeft je energie en dat heb je echt nodig in een verandertraject.”

Gouden tips van Mieke om te blijven bewegen

1. Je hoeft niet per se naar de sportschool te gaan. Beweging draait om actief zijn. Een stuk gaan wandelen is al effectief.

2. Zorg dat je bewegen leuk gaat vinden. Veel mensen associëren beweging met iets negatiefs. Ik ben zelf bijvoorbeeld een aantal jaren geleden op voetbal gegaan. Dit voelt voor mij als een soort buitenspelen. Omdat ik het heel leuk vind om te doen, is het voor mij makkelijk om te gaan bewegen.

3. Maak het zo fijn mogelijk voor jezelf. Zet bijvoorbeeld tijdens het wandelen een podcast aan. Of luister tijdens het hardlopen naar jouw favoriete afspeellijst.

4. Voer de beweging op in dagelijkse dingen. Loop bijvoorbeeld een extra keer de trap op en neer.

5. Was er vroeger een sport waar je echt lol in had? Dan is dat vast nog steeds zo. Je kunt er dus voor kiezen om een sport als voetbal of hockey opnieuw op te pakken.

6. Stap uit jouw comfortzone en ga eens experimenteren. Kijk wat er in de buurt voor aanbod is en neem een proefles. Misschien blijk je tennis of padel hartstikke leuk te vinden.

7. Zoek andere mensen om mee te sporten. Dat maakt de kans dat je daadwerkelijk gaat veel groter.

8. Gebruik middelen als een stappenteller. Wanneer je successen behaalt, blijft de motivatie groter om de volgende keer weer te gaan bewegen.

Meedoen

Onze Lekker in je vel-challenge is ook in 2023 gratis en voor iedereen beschikbaar. Wil je met ons meedoen? Ga dan naar naar vrouw.nl/lekkerinjevel of zoek op Facebook naar VROUW Lekker in je vel-challenge 2023. Je kunt je daar aanmelden voor de besloten Facebook-groep. En na aanmelding voor de VROUW Nieuwsbrief (via Telegraaf.nl/nieuwsbrieven, vink VROUW Dagelijks en VROUW Wekelijks aan) mis je helemaal niets meer.

Meer VROUW

Dit artikel staat in het nieuwe VROUW Magazine (iedere zaterdag bij De Telegraaf). Als premiumlid kun je het ook (soms al eerder) online lezen. Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier.