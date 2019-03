Wil jij langer verlost blijven van je ’wintervachtje’? Harsen is een optie!

Welke harstechniek je ook kiest, het zorgt voor haarvrije en stoppelloze benen gedurende een langere periode. Door middel van harsen worden de haartjes namelijk met wortel en al uit de huid getrokken, waardoor ontstoken haarzakjes en ingegroeide haartjes geen kans krijgen, haartjes tot zo’n zes weken weg kunnen blijven én dunner en zachter terugkomen.

Stripwax

Bij de stripwax wordt een dikke laag zachte hars op de huid gesmeerd en worden door middel van een harsstrip de haartjes uit de huid getrokken. Stripwax wordt aanbevolen bij dikkere haren, grotere zones en een minder gevoelige huid.

Filmwax

Een nieuwere en momenteel trendy soort wax is de filmwax, ook wel harde, striploze hars genoemd. Voorheen zag je deze hars vooral in het zwart, tegenwoordig is deze hars er ook in het roze, oranje, blauw en paars.

Hierbij wordt de hars als een transparante ’film’ over de haartjes gestreken en wordt er even gewacht tot het hard wordt. Zodra deze droog is, wipt men een stukje van de hars omhoog en trekt men de hars er - tegen de haartjes in - af.

Omdat filmhars meer aan de haartjes kleeft in plaats van aan de huid, is het harsen met een filmwax minder pijnlijk dan met een stripwax. En is het ook mogelijk om gevoelige zones - zoals bikinilijn, oksels, tenen, bovenlip - met deze flexibele harssoort van haar te ontdoen.

Een Brazilian wax kan daarom ook beter met een filmhars dan met een striphars worden bereikt. Zo wordt er niet aan de huid getrokken, blijft roodheid achterwege en ontstaan er ook geen blauwe plekken.

Sugaring

Wil je op een natuurlijke manier ontharen, dan kun je voor je benen, bikinilijn, oksels en gezicht kiezen voor het minder pijnlijke sugaring. De suikerpasta is namelijk een mengsel van ingrediënten zonder chemische toevoegingen, zodat je niet bang hoeft te zijn voor schadelijke stoffen.

De suikerpasta’s werken bovendien op alle huid- en haartype en zijn voor zowel vrouwen als mannen. Suiker maakt de huid zacht, heeft een desinfecterende functie en er kunnen geen allergische reacties optreden. Het fijne van suikerhars is ook dat het geschikt is voor heel korte haartjes.

Thuis

Spatels en strips voor benen en gezicht kun je zelf aanschaffen en ook bestaan er diverse harsverwarmers waar je je favoriete pot hars kunt inzetten. Het is misschien even oefenen, maar harsen gaat als volgt:

1. Verwijder de deksel van de pot hars, plaats deze in de verwarmer en verwarm de pot gedurende 30 á 45 minuten;

2. De hars heeft de optimale temperatuur als de textuur aan die van honing doet denken: niet te dun en niet te dik;

3. De huid moet schoon en bovenal droog zijn. Want de kleinste hoeveelheid vocht kan al voorkomen dat de (suiker)wax aan de huid hecht. Een talkpoeder helpt de huid lekker droog te maken, dus breng dat aan op de plek die je wilt ontharen;

4. Breng de hars alleen aan het uiteinde van de spatel aan als een balletje en wrijf het direct over de huid (tegen de haartjes in). Smeer eventueel meer hars over dezelfde plek, zodat alle haartjes zijn bedekt;

5. Leg een strip over de hars, wrijf deze strak tegen de huid en trek deze in één snelle beweging - wederom tegen de haartjes in - van de huid af. Herhaal dit tot het gewenste resultaat is bereikt (maximaal drie keer);

6. Smeer de onthaarde huid, om te kalmeren en te verzachten, in met een aloë vera-lotion;

7. Verwijder eventueel geknoeide hars met lauwwarm water.

