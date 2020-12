Qalkoen, met de Q van quarantaine

En we noemen hem Frits. Maar dan gespeld als Phrytz. Want we hebben het hier niet over een gewone kalkoen, maar een Qalkoen en adel verplicht. Phrytz weegt zo’n 4 kilo. Zijn met cranberries, noten en gehakt volgestopte buikje is daar natuurlijk ook debet aan. En hij heeft rode kool bij zich, stoofpeertjes en aardappelgratin. ’Voor 4 tot 6 personen’, zegt de bijgeleverde brief met instructies. Dat moeten flinke eters zijn. Ik weet niet of zo’n beest hele zware botten heeft, maar volgens mij hebben we het dan toch al gauw over 1 pond vlees per persoon. Voor de zekerheid nodig ik ook de buren maar uit. Mijn keukentafel is groot genoeg voor die 1,5 meter afstand en je wil niet dat zo’n dier voor niks is gestorven.

Krenten in de pap

Ik krijg wel vaker een kalkoen. Voedsel en kookboeken bij de post zijn krenten in de culinaire pap van de redacteur die over eten schrijft. Soms zijn het pakken quinoa die ergens op een plank gaan staan te verstoffen tot de eerstvolgende inzamelingsactie van de Voedselbank, soms zijn het chocoladetaarten, flessen bubbeltjeswijn of, zoals in dit geval, een gevogelte waarmee Ebenezer Scrooge goede sier had kunnen maken in die laatste scène van A Christmas Carol (u weet wel, als hij Tiny Tim en zijn familie gaat verrassen met een feestmaal).

Ik zie meer linken tussen Phrytz en de kalkoen van Ebenezer. Ze dienen een doel anders dan alleen het vullen van de maag. Voor Tim, zijn ouders, broers en zussen was de geschonken vogel een symbool voor betere tijden die zouden gaan volgen nou de gierige Scrooge het licht had gezien. En dit gevaarte, dat nu op temperatuur ligt te komen in mijn keuken, heeft al net zo’n waardige dubbele agenda. 10 euro per verkocht beest, gaat namelijk naar de vier grootste kinderziekenhuizen van Nederland. Dat alles onder het motto: bezorg jezelf én een ander een feestelijke kerst. Wij een kalkoen, de zieke kinderen ook een feestje met slingers, bomen en een heleboel lekker eten.

Zieke kinderen

Ik vind het een mooie actie in een jaar waar vrijwel alle aandacht uitging naar oudere zieken die immers veel meer te duchten hadden van corona dan de jongeren. Ik wil dat leed niet bagatelliseren. Covid-19 is een vreselijke ziekte, maar het is niet de enige ziekte die een mens kan treffen. Je kunt ook een been breken, of je rug, leukemie krijgen, geboren worden met een erfelijke ziekte of een heftig ongeluk krijgen. Er zijn ik weet niet hoeveel vreselijke kwalen en aandoeningen die jou of je kind(eren) kunnen treffen. Daar is Covid-19 er maar een van, hoe hevig het virus ons dit jaar ook in zijn greep houdt. Je hoeft maar te kijken naar de bekende Nederlanders die dit jaar overleden. Volgens mij was bij geen van hen de oorzaak corona.

En zo is het virus ook niet ziekte-oorzaak nummer 1 onder de kleine patiëntjes van de kinderziekenhuizen. En toch hebben ook de kinderen die daar vechten voor hun leven te maken met de enorme randverschijnselen die corona met zich meebrengt. Uit voorzorg zijn immers ook hier de activiteiten en bezoekmogelijkheden tot een minimum beperkt. Lig je dan, ziek en eenzaam in je bedje…

De q van quarantaine

Afijn, chefkok Peter Lute trok zich het lot van zieke kinderen aan en bedacht dus de Qalkoen (met de Q van quarantaine) die inmiddels in mijn oven goudbruin staat te kleuren (maar als u dit leest, al lang is opgegeten). Duurt even: 1 uur per kilo, minus 1 kwartier rusttijd. Na 1 1/2 uur over 170 graden, ook nog eens 90 minuten op 130 waarbij om de 20 minuten de vogel moet worden bedropen met het braadvet. Ik zit met een wekker naast de oven en ben er maar zoet mee.

De vogel, vanzelfsprekend een exemplaar dat bij leven flink heeft gescharreld, wordt geïmporteerd uit Frankrijk en is gevuld met een door Lute bedacht mengsel van kalfsgehakt, pruimen, abrikoos, cranberries, walnootjes, pistachenootjes en een kruidenmix. De gebruiksaanwijzing laat niks te raden over en vind je het toch nog lastig; Lute heeft ook een filmpje opgenomen met duidelijke uitleg. Samen met zijn Rotterdamse collega Herman den Blijker reikte hij deze week het eerste exemplaar uit aan Eric Bokhorst, ic-arts van het MC Sophia Kinderziekenhuis.

VROUW-kerstdiner

Ja, ik vind dit ook een beetje overkomen als een advertentie. Zeker als ik hier nu tussen neus en lippen ook nog even achteloos meld dat je zelf dus ook een Phrytz op tafel kan zetten met Kerstmis. Maar het dient een goed doel. Gewoon even googelen op Qalkoen. Voor al die zieke kindjes is het natuurlijk alleen maar fijn als er heel veel van die beesten worden verkocht. Krijgen zij lekker patatjes en ijs met chocoladekransjes. Om de een of andere reden denk ik dat ze dat toch lekkerder vinden dan een Phrytz, hoe smakelijk bereid ook. Want het was een bijzonder lekker beestje. Dat vonden de buren ook.

Overigens gaan we vanaf volgende week zaterdag weer van start met het VROUW-kerstdiner. Als opwarmertje bij deze mijn recept voor de kerstboom die je op de foto ziet. Alles is dus eetbaar. Verwarm de oven voor op 50 graden. Snijd 3 rode grapefruits, 3 sinaasappels, 4 limoenen en 4 citroenen in zo dun mogelijke schijfjes. Leg die op een bakplaat met bakpapier en schuif deze in de oven. Duurt al gauw een uurtje of 6, maar dan heb je ook wat. Kun je ondertussen mooi slingers rijgen van cranberries en popcorn. Bijkomend mazzeltje: als je zin hebt in een gin/tonic kun je de garnering zo uit de boom plukken!