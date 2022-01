Daghoroscoop 4 januari - Geluk lacht je toe, Ram

VANDAAG JARIG

Je zult komend jaar veel zaken in een handomdraai kunnen regelen. Wacht niet te lang om goede zakelijke ideeën naar buiten te brengen en er investeerders voor te benaderen. Treed echter niet te gehaast of assertief op, want dat kan jou in conflict brengen met mensen die je te strijdlustig vinden.

RAM

Bereid je voor op een levendige dag met positieve trends. Je kunt verrast worden of onverwachts in de prijzen vallen. Geluk lacht je toe. Een geschikte periode om een onderneming te starten die een lange levensduur zal hebben.

STIER

De kosmos voorspelt veel goeds, maar je moet wel precies weten wat je wilt. Verdiep je in je mogelijkheden als je vooruitgang wilt boeken in je carrière. Zoek je heil bij een financieel adviseur als je een eigen bedrijf wilt starten.

TWEELINGEN

De sfeer is goed, er lijkt sprake van positieve gebeurtenissen en geluk. Maak een einde aan eventuele oneffenheden in jouw liefdesleven. Een studie of een huiselijk of schriftelijk project is momenteel eenvoudiger en minder stressvol.

KREEFT

Er breekt een nieuwe kosmische cyclus aan. Een project waaraan je nu begint, kan binnen twee weken een positief resultaat geven. Zakelijke deals of kwesties krijgen een goed verloop. Een ’joint venture’ kan extra plichten met zich meebrengen.

LEEUW

Hoewel de dag grotendeels rustig zal verlopen, kan er sprake zijn van tegenslag in je liefdesleven of met betrekking tot een kind of geldkwestie. Je kunt echter een nieuwe start maken met een dierbare of een nieuwe klant werven.

MAAGD

Vraag je eens af wie je bent en of het niet tijd is om een persoonlijke gewoonte te ontwikkelen die overeenkomt met je gevoel van welzijn en geluk. Krik je dagelijkse routine en gezondheid op met een nieuw fitnessprogramma of dieet.

WEEGSCHAAL

Talrijke kosmische invloeden voorspellen veel goeds. Laat creatieve aandrang in je eigen voordeel werken. Reken op woorden van lof en waardering als je je creativiteit tentoonstelt. In een wedstrijd kan de eerste prijs voor jou zijn.

SCHORPIOEN

Richt je aandacht op huis en gezin. Een perfect moment om met een nieuw hoofdstuk van je leven te beginnen. Misschien ga je verhuizen. Wees op je hoede voor verborgen gebreken in een woning.

BOOGSCHUTTER

Op financieel gebied zal geluk een brede glimlach op je gezicht toveren, gepaard aan een gevoel van opluchting. Gehuwden die een gebrek aan passie voelen, moeten de tijd nemen om hun relatie wat op te peppen.

STEENBOK

Blijf vrienden die met geld smijten uit de buurt als je zelf geldproblemen hebt. Bekijk je budget eens nader, en ook je normen, waarden en prioriteiten. Probeer je financiële middelen verstandiger te beheren.

WATERMAN

Verwarrende trends kunnen het je moeilijk maken om in harmonie met anderen om te gaan. Laat zaken op hun beloop en vat niet alles zo zwaar op. Sta open voor ideeën die je leven kunnen veranderen en verover je plaats in de spotlights.

VISSEN

Leg de laatste hand aan een belangrijke opdracht. Een geschikt moment om je te verdiepen in nieuwe therapieën. Graaf in je onderbewustzijn naar psychologische barrières die je beletten om door te stoten in je carrière.

