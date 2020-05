Gaby als bachelorette: Ik sprong vol in het liefdesavontuur

Ⓒ FERIET TUNC

Trouwen en kinderen krijgen... presentatrice en actrice Gaby Blaaser (33) is er helemaal klaar voor. Nu alleen die man nog. En die zoekt ze niet in de kroeg of online, maar via tv-serie De Bachelorette. Ze doet een boekje open over sexy foto’s, afknappers en voor jezelf kiezen.