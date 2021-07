Moeten Nederlandse influencers verplicht vermelden als hun foto bewerkt is?

Onbewerkt

In Noorwegen is recentelijk een wet aangenomen waarbij beroemdheden en influencers door middel van een bijschrift moeten vertellen als een geplaatste foto bewerkt is, zo bericht i-D. Als er bewerkte foto’s op sociale media worden geplaatst zonder bijschrift, riskeren ze een boete. Op deze manier wil Noorwegen duidelijkheid scheppen over het gebruik van filters en retoucheringen.

Hiermee hopen ze dat het voor beroemdheden en influencers een stuk aantrekkelijker is om een onbewerkte foto online te zetten. Noorwegen kiest ervoor dit onder de aandacht te brengen, omdat veel jonge mensen de druk voelen om eruit te zien als de influencers, terwijl het onrealistisch is om er zo uit te zien door de vele bewerkingen.

FunX laat weten dat in het Verenigd Koninkrijk begin dit jaar ook is besloten dat merken, influencers en beroemdheden moeten stoppen met misleidende filters. Sasha Pallari, een Engelse visagist en curvy model, startte een campagne onder de naam #FILTERDROP waarmee influencers gestimuleerd worden om hun onbewerkte huid te laten zien. Mede dankzij deze campagne werd de maatregel ingevoerd. Als een post niet voldoet aan de regels, dan wordt die verwijderd.

Grijs gebied

Deze wet past goed bij het tegengaan van onrealistische schoonheidsidealen, maar het is de vraag of het goed toe te passen is. Het is immers niet altijd te zien of een foto bewerkt is. Een andere probleem is dat er grijze gebieden ontstaan: is het gebruik van een kleurenfilter dan wel oke? Ook dat wordt immers gebruikt om modellen beter eruit te laten zien.

Praat mee

Vind jij dat Nederlandse influencers verplicht duidelijkheid moeten geven over bewerkte foto’s? Laat het ons weten en praat mee via onze Facebookpagina!