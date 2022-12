Premium Het beste van De Telegraaf

VROUW Magazine Na 15 jaar samenwonen: ’Twee woonkamers in huis zodat we kunnen opsplitsen’

Door Anouk de Groot & Julia Kroonen Kopieer naar clipboard

„Bij hem intrekken wilde ik niet: zijn huis is ook zijn verleden.” Ⓒ Astrid Zuidema

Emigreren, eindelijk samenwonen of na een lang proces toch nog moeder worden… In een interviewreeks in VROUW Magazine vertellen vrouwen waarom 2023 een heel bijzonder jaar wordt. Na ruim vijftien jaar pendelen tussen Eemnes en Waalwijk, gaat Judith den Dunnen (52) eindelijk samenwonen met Gerben (54). In juni 2023 verlaat ze haar vertrouwde omgeving en is het latten voorgoed voorbij.