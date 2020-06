Help! Mijn man heeft een midlifecrisis

„De vraag is of een midlifecrisis wel bestaat. Als we die crisis al erkennen, hebben we het voornamelijk over de man die moeite heeft met ouder worden. Zijn eerste leesbril, minder fit, slaapt slechter, lager libido, buikje… Hij vraagt zich af of hij nu alles in het leven gezien en gedaan heeft. Naar zijn idee gaat het vanaf nu alleen nog maar bergafwaarts.”

Ondankbaar

„Ik vind het eigenlijk best ondankbaar om zo’n instelling te hebben. De midlife-man heeft (waarschijnlijk) een vrouw, gezonde kinderen, geld voor vakanties en een stabiele baan en dan is het nóg niet genoeg? Dan ziet hij dat allemaal als een speeltje waarmee hij nu niet meer wil spelen. Naar mijn mening is dat meer een probleem met zijn houding.”

„Mocht hij het gevoel hebben dat hij zich verveelt, dan is het aan hem zelf om ervoor te zorgen dingen te vinden waaraan hij wel plezier beleeft. Je kunt niet lijdzaam afwachten tot het leven je weer iets spannends toegooit. Laat hem bijvoorbeeld onderzoeken hoe hij zijn carrière een nieuwe wending kan geven om het weer leuk te maken.”

Vreemdgaan

„Het komt vrijwel nooit voor dat de man toegeeft/erkent dat hij een midlifecrisis doormaakt. Wat meestal gebeurt, is dat de vrouw na een reeks van rare acties van haar man concludeert dat haar man in een midlifecrisis zit. Hij is niet te bereiken, hij komt laat thuis, zegt steeds dat hij moet overwerken... Het vermoeden dat hij vreemdgaat, verwerpt ze. Het is namelijk makkelijker om de schuld te geven aan de midlifecrisis dan om te erkennen dat hij wellicht een affaire heeft.”

„Wanneer een koppel mijn praktijk binnenkomt en de vrouw denkt dat de man een midlifecrisis heeft, zeg ik altijd dat ik ze apart moet spreken. Negen van de tien keer komt dan naar voren dat de man een vriendin heeft. Dat is ongemakkelijk voor mij als hulpverlener. Ik mag dat niet vertellen aan de vrouw, dus zij denkt dat haar man mij spreekt om hem te helpen met een crisis die er helemaal niet is. Tijdens de sessies probeer ik te achterhalen of de man wil doorgaan met de affaire of niet. Hij zal vroeg of laat moeten kiezen en het moeten vertellen.”

Het roer om

„Niet iedereen gedraagt zich hetzelfde tijdens een ’midlifecrisis’. In een aantal gevallen realiseren mannen zich oprecht dat ze het roer willen omgooien. Ze komen erachter dat ze meer uit het leven willen halen en kiezen daarom voor drastische veranderingen. Bekende voorbeelden hiervan zijn het kopen van - inderdaad - een motor of ze willen ineens een wereldreis gaan maken. Maar ze kunnen ook een grote carrièreswitch maken.”

„Voor de vrouw is het van belang om open te staan voor de nieuwe interesses van de man. Als je dat niet doet, verlies je elkaar. Probeer het contact te houden door belangstelling te tonen en de nieuwe interesses niet af te wijzen of belachelijk te maken. Door afwijzend gedrag kan de relatie kapot gaan. Ga echter niet mee in zijn onvrede of chagrijnigheid. Stel kritische, maar opbouwende vragen: ’Hoe kan hij dit aanpakken?’, ’Waarin vindt hij nog wel plezier?’. Toon initiatief en probeer ook nieuwe dingen te vinden om te doen samen met het gezin.”

„Dan heb je dus nog de mannen met een houdingprobleem: ze zijn ondankbaar voor alles wat ze hebben. Het is een levenshouding waar ze vanaf moeten. Ik betrap mezelf er ook weleens op. Ik ben thuis degene die altijd de boodschappen doet. Wanneer ik in de auto stap denk ik dan: ’Daar gaan we weer…’ Ik corrigeer mezelf door stil te staan bij het feit ik de luxe heb dat ik dit altijd kan doen en kan kopen wat ik wil. Dat is geweldig en daarvoor moet ik dankbaar zijn. Dat klinkt misschien flauw, maar daar komt het wel op neer. Is dit alles? Ja. En je hébt ook alles!”

„Tot slot zijn er ook mannen die een beetje klaar met hun leven zijn en gewoon hun tijd uitzitten. De kans bestaat dat de man altijd al zo’n instelling had. Hij was vanaf zijn jeugd al snel uitgekeken op dingen, nu is hij uitgekeken op het leven. Vaak hebben ze vanuit huis geen dankbaarheid meegekregen. Voor een vrouw is dat niet echt gezellig.”

Seksloos

„Wat kun je als vrouw daaraan doen? Weinig, behalve proberen hem te laten inzien dat het leven wel degelijk nog de moeite waard is. Vaak gaat het gevoel van ’klaar zijn met het leven’ gepaard met een huwelijk dat meer op een broer-zus relatie begint te lijken. Seks en romantiek neemt bij veel relaties af na een aantal decennia bij elkaar zijn. Dan verdiept de relatie zich en ontwikkel je meer een vriendschapsband. Dat is op zich niet raar, maar kan ervoor zorgen dat de man in paniek raakt omdat hij als vijftiger in een seksloos huwelijk zit.”

„Hij is naar zijn idee nog veel te jong om nooit meer seks te hebben en dat geeft hem een ongemakkelijk gevoel. Dus misschien helpt het om weer wat nieuwe energie in jullie seksleven te steken. Daarmee kun je de midlifecrisis van je man wellicht buiten de deur houden en je huwelijk nieuw leven inblazen.”