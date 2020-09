Vijf tips voor een originele coronabruiloft

Livestream

Dit is misschien wel de bekendste en populairste manier van een coronabruiloft vieren; via een livestream. Het geeft niet hetzelfde gevoel als in het echt je gasten kunnen zien, maar het is in ieder geval een goed alternatief!

Coronaversiering

Twijfels over de decoratie op je bruiloft? Denk dan eens aan dit soort bordjes. Super creatief en origineel.

Drive-in

Deze twee wilden hun liefde niet langer uitstellen, dus besloten ze hun bruiloft tóch door te laten gaan, en wel op een heel originele manier. Femke en Tim organiseerden namelijk een drive-in trouwdienst. Via een groot scherm op een parkeerterrein in Hoofddorp konden de gasten in hun auto’s toch de bruiloft bijwonen.

Raambezoek

Mag er binnen maar een maximaal aantal gasten aanwezig zijn tijdens de trouwdienst? Dan laat je de rest toch vanaf buiten meekijken door het raam?

Minder gasten? Meer dieren!

Zijn jullie echte dierenliefhebbers, dan zitten er zeker voordelen aan een coronabruiloft. Je kunt dan misschien minder gasten uitnodigen, maar des te meer plek is er voor je favoriete dieren!