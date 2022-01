Vandaag maken wij een overheerlijke peren-kokoscrumble!

Benodigdheden crumble

3 peren

150 g bevroren gemengd rood fruit

50 g havermout

50 g kokosmeel (of fijngemalen kokosrasp)

25 g grote kokosvlokken

2 el ahornsiroop

2 el kokosolie, gesmolten

snuf zeezout

1 tl kaneelpoeder

½ tl gemalen kardemom

50 g gemengde noten

250 g kokosyoghurt

Bereidingswijze crumble

Stap 1

Verwarm de oven voor op 180 graden. Was de peren en halveer ze. Schep met een theelepel voorzichtig het klokhuis eruit en haal het steeltje eraf. Leg de peren met de bolle kant naar beneden in een ovenschaal. Verdeel het diepvriesfruit over de peren en er omheen.

Stap 2

Meng in een aparte kom de havermout met het kokosmeel, kokosvlokken, ahornsiroop, kokosolie, zeezout, kaneel en kardemom. Hak de noten fijn en roer deze erdoor.

Stap 3

Spreid dit mengsel uit over de peren en bessen. Zet de ovenschaal in het midden van de oven en bak in ongeveer 15 minuten goudbruin. Serveer de crumble met de kokosyoghurt.

