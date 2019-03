Je vagina highlighten? Doe toch normaal!

KLEUTEREERLIJKHEID

Ik kwam enkele weken geleden de douche uitgelopen, toen het oog van mijn 5-jarige dochter bleef steken op het punt waar ze ooit voor het eerst het levenslicht zag. “Hey, jouw doos ziet er heel anders uit dan die van mij,” tetterde ze in al haar kleutereerlijkheid.

BEELDSCHOON

Ter verduidelijking trok ze haar broek uit en inderdaad, ik kon niet anders dan concluderen dat de tand des tijds ook hier z’n sporen had nagelaten. “Ja schat, zo werkt dat nou eenmaal. Mama heeft drie kinderen gebaard en de afgelopen 41 jaar nou niet bepaald ongebruikt in een vitrinekast gestaan. Maar ze zijn toch allebei beeldschoon?” Ze schudde haar hoofd: “Mijn doos is mooier.” Joe.

PERFECTE PLAATJE

Daar begint het dus al. Vijf jaar en dan al bezig met een vergelijkend warenonderzoek. Nou hoeft dat helemaal geen probleem te zijn, ware het niet dat ze in een wereld opgroeit waar we kinderen leren dat je dat wat je niet aanstaat, gewoon aanpast.

Hop, een spuit botox in je rimpels, wat implantaten in je kont en een filler in je lip. Lekker kneden aan je eigen lijf, totdat je voldoet aan het perfecte plaatje en dan pas ontdekt dat je je geluk niet uit de buitenkant haalt. It’s sad…

MAKE-UP VOOR DE VAGINA

En in de gekte van de maakbaarheid, heeft iemand (een vrouw nota bene) het plan opgevat make-up voor de vagina te ontwikkelen. Lekker je schaamlippen highligten en eventuele stoppels wegsmeren met een foundation, opdat degene met wie je seks hebt niet denkt dat jij ook maar ‛gewoon’ een mens bent met hier en daar een imperfectie.

SCHAMEN

DOE NORMAAL. Alsjeblieft. Door dit soort producten op de markt te brengen, krijgen jonge meiden, maar volwassen vrouwen ook, het gevoel dat ze zich ergens voor moeten schamen. Dat je in originele staat niet goed genoeg bent. Dat je voor verbetering vatbaar bent. Het is belachelijk. Je hoeft je niet te schamen voor je vagina. NOOIT.

KIM KARDASHIAN

Een vagina ruikt. Geen vagina is hetzelfde. De pornopoes is NIET realistisch. Na scheren krijg je stoppeltjes. Ook daar beneden word je ouder. Deal with it. Dat ‛rolmodellen’ als Kim Kardashian onder het toeziend oog van de camera de vulva laten perfectioneren met een poedertje, wil niet zeggen dat jij het ook moet doen. Alsjeblieft niet. Laat die vrouw niet je #goal zijn.

VAGINACORRECTIES

Het aantal vaginacorrecties blijft de laatste jaren extreem toenemen; hoe ziek is dat? Het mes in je edele delen zetten, omdat ons wordt aangepraat dat het daar beneden mooier kan! Het is treurig.

“Misschien gaan vrouwen zich er zekerder door voelen,” zei Luuk Ikkink, toen het onderwerp in RTL Boulevard werd besproken. Nee Luuk, daar gaan wij ons niet zekerder door voelen. Door dit soort rommel in de schappen word je als vrouw alleen maar onzekerder gemaakt. We hebben het niet nodig.

