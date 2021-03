Ex-bodybuildster (38) over heftige periode: ‘Nog nooit zo ongelukkig geweest’

Luister de nieuwe podcast van VROUW hier, hieronder of via alle bekende podcast apps, zoals Spotify en Apple Podcasts:

In aanloop naar Pasen is Married at First Sight-deelnemer Danny Roex te gast. Roex is sinds zijn deelname aan het programma een echte BN’er geworden. Daarnaast is hij ook nog chocolatier. Heb jij vragen voor Danny? Stel ze dan via podcast@telegraaf.nl en wie weet behandelen we ze in de podcast van dinsdag 30 maart.