Daghoroscoop 4 december

VANDAAG JARIG

Qua emoties kunt u komend jaar labieler worden waardoor u makkelijker wordt gekwetst. Lichaamstaal kan een buitenproportioneel effect op u en uw naasten krijgen als gevolg van een situatie of gebeurtenis. Pas op uw woorden; u hebt nogal de neiging te eerlijk of zelfs bot te zijn.

RAM

Een feestelijke gebeurtenis, groot of klein, is waarschijnlijk. Gebruik uw energie voor een gunstig resultaat. Uw passie voor een specifiek kennisgebied neemt toe; een religieuze stroming of filosofie wacht om door u ontdekt te worden.

STIER

Uw financiële toekomst kan verbeteren doordat u een meevaller ten deel valt waarmee u voor eens en altijd een lang bestaande schuld kunt afbetalen. Vanavond kunnen nauwe familiebanden bewijzen dat u er altijd voor elkaar zult zijn.

TWEELINGEN

Uw partner wordt steeds belangrijker voor u en met een artistiek geschenk zal de liefdesvlam verder aanwakkeren. Vriendschap kan worden getest en uw zwakke kant blootleggen. Stel u vergevingsgezind en sterk op.

KREEFT

Deze vrijdag kan de aftrap geven voor prettiger werkomstandigheden gedurende de hele maand. Doe de oefeningen om fit te blijven en uw gewicht op peil te houden. Besef dat een avondcursus niet bevorderlijk is voor uw liefdeleven.

LEEUW

Neem even afstand van de strakke structuren die u om u heen hebt gebouwd. Gebruik droge humor om spanningen weg te nemen maar maak geen grappen ten koste van anderen. Koop lekkers en kleine verrassingen voor uw huisgenoten.

MAAGD

Zorg voor een traditionele sinterklaasavond morgen met cadeautjes, banket, pepernoten en gedichtjes en creëer een leuke en gedenkwaardige sfeer. Voor echte harmonie moet er ruimte zijn voor geven en nemen. Gezellige avond!

WEEGSCHAAL

De zekerheid van een gezellig huis zal dit weekend voor een vrolijke stemming zorgen. Kleine, goed bedachte gaven zullen een warm welkom krijgen. Stel boodschappen doen even uit nu het overal erg druk zal zijn.

SCHORPIOEN

Twijfel omtrent wat reëel is en wat niet, kan u bezighouden. Daden zeggen meer dan woorden en geven u inzicht zodat u weet hoe u moet reageren. Ga af op uw intuïtie als u niet weet of iemand oprecht of aan het vleien is.

BOOGSCHUTTER

Reageer niet te gespannen als uw plannen door een gebeurtenis worden gedwarsboomd. Wees bereid een beetje toe te geven anders raakt u geïrriteerd. Luister bij twijfel naar dat kleine stemmetje in uw hoofd.

STEENBOK

Het is de moeite waard contact te zoeken met een vriend van het gezin of rijk familielid als u op zoek bent naar een weldoener die u aan startkapitaal kan helpen voor een project. Maak vanavond vakantieplannen.

WATERMAN

Het lang verwachte sinterklaasfeest wordt een succes. Uw waardering voor naasten en de wijze waarop u hen benadert is veranderd; emoties en gevoelens spelen een groter rol. Vervang geheimzinnigheid door transparantie.

VISSEN

Uw intellect en charisma zullen duidelijk naar voren komen en indruk maken op de mensen met wie verkeert. Politici en acteurs krijgen een gouden kans om te laten zien wat ze kunnen. Vergeet niet dat men thuis op gezelligheid rekent.