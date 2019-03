Studente Lisa (21) begint petitie: Menstruatiecup moet gratis worden

Tijdens hun Politicologie & Communication Sciences studie bespraken de vier meiden het onderwerp menstruatie. Ze vinden dat het tijd wordt om het taboe rond menstruatie te doorbreken.

Armoede

Dat is soms ook gelinkt aan leven in armoede – waar ook een taboe op rust. “We zagen vrouwen in Engeland tijdens de Women’s March strijden voor gratis menstruatieproducten.

In Engeland moet één op de vier vrouwen school of werk missen, omdat ze geen geld hebben voor menstruatieproducten en daarom thuisblijven. De regering gaat daarom nu geld investeren om menstruatieproducten voor meisjes op scholen gratis aan te bieden.”

Petitie

De vier vrouwen startten een petitie om dit in Nederland ook voor elkaar te krijgen: “In Nederland is hier nog nooit onderzoek naar gedaan, maar dit is een wereldwijd probleem. Bovendien weten we wel dat 1.4 miljoen huishoudens in Nederland problematische schulden hebben.”

In Engeland richt de regering zich met name op meisjes die nog op school zitten. Lisa en haar studiegenoten pakken het breder aan: “Wij willen dat menstruatieproducten voor iedereen toegankelijk zijn. Omdat we niemand willen uitsluiten, willen we dat dit voor alle vrouwen in Nederland gratis in de basisverzekering zit.”

Beter voor gezondheid

“Wij hebben uitgezocht dat de menstruatiecup het voordeligst is voor de natuur en ook beter voor de gezondheid. De aanschafprijs is hoger dan tampons en maandverband, maar de cup gaat vijf tot tien jaar mee.

Menstruatieproducten, zoals tampons en maandverband, zorgen voor gemiddeld 90 kilo afval per vrouw. De productie ervan kost veel water en er is veel CO2-uitstoot.”

2000 euro

“Vrouwen zijn bovendien gemiddeld 2000 euro kwijt in hun leven aan menstruatieproducten. De menstruatiecup is in aanschaf eenmalig misschien wat duur, zeker voor mensen die in armoede leven. Die kunnen aan het einde van de maand die dertig euro echt niet missen. Maar omdat de cup zo lang meegaat, zal het uiteindelijk veel minder geld kosten.

We zien voornamelijk de voordelen voor de gezondheid en de natuur waarom de menstruatiecup een mooi middel is voor vrouwen die vanwege armoede geen andere mogelijkheden hebben.”

Doel

We hebben 40.000 handtekeningen nodig. Dan moet dit onderwerp in de tweede kamer besproken worden. Dat is ons eerste doel; dat erover gesproken wordt. We hopen dat het daarna vanzelf gaat en anders blijven wij lobbyen tot dit gaat lukken.”