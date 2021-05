Weekhoroscoop 18 - Laat je niet meeslepen, Schorpioen!

Ram

Liefde: Wees te allen tijde eerlijk tegen je partner. Zelfs als je denkt dat hij of zij het niet met je eens is, is een goed gesprek de moeite waard.

Financiën: Het kan geen kwaad om je abonnementen en specificaties eens grondig na te kijken. Vooral met het oog op internet, telefonie en TV is er aardig wat winst te behalen.

Werk: Een (nieuwe) doel dat je jezelf hebt gesteld is werkelijk haalbaar en de kans op succes is groot. Mits je het niet afraffelt!

Persoonlijk: De afspraken en verplichtingen stapelen zich op. Stel prioriteiten, ren niet achter jezelf aan en houd zelf de controle.

Stier

Liefde: Alles wat je doet doe je met overgave, zowel positief (seks) als negatief (ruzie maken). Bereid je voor op een passievolle week met een lach en een traan.

Financiën: Impulsieve beslissingen leiden tot teleurstelling. Denk goed na voor je een knoop doorhakt of ergens je handtekening onder zet.

Werk: Ondanks het feit dat je wat tegenwerking kunt verwachten in de vorm van vertraging of meningsverschillen weet je het met je unieke gevoel voor humor prima op te lossen.

Persoonlijk: Emoties komen los op bijzondere dagen, bijvoorbeeld tijdens het (in etappes) plannen van je verjaardag of andere momenten die herinneringen bij je naar boven halen.

Tweelingen

Liefde: Jij en je geliefde stellen je meer open naar elkaar waardoor bepaalde onzekerheden of onduidelijkheden worden weggenomen.

Financiën: Als je te maken hebt met de wet of andere juridische zaken zal een uitspraak of beslissing deze week gunstig voor je uitpakken.

Werk: Een misverstand of miscommunicatie is de oorzaak van een gemiste afspraak. Misschien kun je het nog voorkomen door voor alle zekerheid de data nog even te verifiëren.

Persoonlijk: Zeg niet te snel ja tegen wat of wie dan ook, grote kans dat je nu iets over het hoofd ziet waardoor je later spijt krijgt van je toezegging. Research kan je redden.

Kreeft

Liefde: Er is veel lol te verwachten in Huize Kreeft. Je geliefde is in een goede bui en lekker goedlachs wat jou automatisch ook vrolijk maakt.

Financiën: De woning kan hier en daar we weer een opfrisbeurt gebruiken in de vorm van een likje verf of nieuw (klein)meubilair. Geen noemenswaardige uitgaven en met het oog op je budget nu ook mogelijk.

Werk: Je kunt iets wat anderen niet kunnen of in elk geval niet zo goed als jij. Een goede reden voor een aardige loonsverhoging. Vragen staat vrij, nee heb je en ja kun je krijgen.

Persoonlijk: Laat je niet meeslepen door je eigen gedachten of scenario’s, deze hebben niets met de werkelijkheid van doen. Houd je bij de feiten!

Leeuw

Liefde: Als jullie kinderen hebben is de opvoeding momenteel het onderwerp waarover jullie het ’t meest oneens zijn. Probeer desondanks de neuzen dezelfde kant op te krijgen en laat jullie in elk geval niet tegen elkaar uitspelen.

Financiën: Haal zoveel mogelijk uit je geld door goed onderzoek te doen naar wat je nu het eerst nodig hebt en waar dit het goedkoopst is.

Werk: Stel je wat flexibeler op en maak je niet druk als iets langer duurt dan je had gepland. Andere dingen kosten juist weer minder tijd dan je had verwacht.

Persoonlijk: Dit is een fijne week om vrienden op te zoeken die je al een tijd niet meer gesproken had. Geen tijd? Een afspraak maken voor volgende week is ook een goed idee.

Maagd

Liefde: Waar je het prettig vindt om op bepaalde momenten gesteund te worden door je partner kan je geliefde deze week ook wel wat extra motivatie gebruiken. Gelukkig weet je exact de juiste dingen te zeggen om hem of haar wat op te peppen.

Financiën: Zomaar uit het niets raak je geïnspireerd om op een nieuwe manier geld (bij) te verdienen. Vooral (online) verkoop kan je aardig iets opleveren, zeker wanneer er weinig sprake is van concurrentie. Durf origineel te zijn en ga voor het gat in de markt!

Werk: Je werkgever denkt na over een belangrijke verandering binnen het bedrijf en vraagt jou om raad. Fijn om samen even te kunnen brainstormen.

Persoonlijk: Als het mogelijk is, boek dan voor dit weekend een huisje of hotel om jezelf even op te laden. Een beetje ontspanning is nu meer dan welkom.

Weegschaal

Liefde: Hoe lang is het geleden dat jullie samen een spelletje hebben gedaan? Of het nu mens erger je niet is, rummikub, schaken of yahtzee, er is nu even niets fijner dan pure, ouderwetse gezelligheid.

Financiën: Je zuinigheid van de afgelopen weken werpt nu zijn vruchten af. Laat dit geen reden zijn om de teugels weer te laten vieren, houd dit uitgavepatroon vast.

Werk: Het is tijd om een nieuwe overeenkomst te tekenen of een oude te vernieuwen. Als er zaken zijn die je graag anders zou zien is dit het perfecte moment om dat aan te geven.

Persoonlijk: Laat je niet uit de tent lokken door iemand die je verwijten probeert te maken over iets dat totaal niet (meer) ter zake doet.

Schorpioen

Liefde: Nu er weer meer mogelijk is met betrekking tot de huidige maatregelen is dit een heerlijke week om samen weer eens een terrasje te pakken. Dit uitje inspireert jullie meteen tot het maken van nieuwe (vakantie) plannen.

Financiën: In verband met een aankoop waar je niet tevreden over bent is het mogelijk om je geld terug te krijgen of een andere regeling te treffen. Laat het er hoe dan ook niet bij zitten.

Werk: Plan een belangrijk gesprek niet even tussendoor maar zorg dat je ruimschoots de tijd hebt, de kans dat het uitloopt is groot.

Persoonlijk: Laat je niet meeslepen in andermans drama. Als je ergens niet op zit te wachten is het gezeur van een ander over een ander.

Boogschutter

Liefde: Hoewel je het niet eens bent met de dingen die je partner doet of van plan is om te doen, is het verstandig om je er niet mee te bemoeien. Je geliefde kan in dit geval beter zelf ondervinden of het wel of niet werkt.

Financiën: Met het oog op de huidige plannen die je hebt op financieel gebied is professioneel advies gewenst. Een afspraak maken voor een (vrijblijvend) gesprek kan zeker geen kwaad.

Werk: Je zakelijke netwerk breidt zich gestaag uit wat niet zonder (positieve) gevolgen blijft. Een voorstel of aanbieding is te verwachten.

Persoonlijk: Waar twee kijven hebben twee schuld. Laat je niet verleiden tot het vellen van een oordeel als je slechts de helft van het verhaal kent.

Steenbok

Liefde: Je geliefde wil graag wat meer tijd met je doorbrengen en heeft wellicht ook behoefte aan een goed gesprek. Welk onderwerp heb je de laatste tijd voor je uitgeschoven wat nu echt besproken dient te worden?

Financiën: Iemand in je omgeving vraagt je om hulp bij het oplossen van een financieel probleem. Het leven bestaat uit keuzes. Zowel voor jou als degene die jouw hulp inroept. Wat is wijsheid?

Werk: Stel niet uit wat je vandaag nog kunt doen. Aangezien je aan het einde van de maand flink wat vertraging kunt verwachten is het handig om voor die tijd het een en ander af te maken.

Persoonlijk: Luister naar je lichaam en ga niet over je grenzen heen als je eigenlijk te moe bent of gewoon echt even geen zin meer hebt.

Waterman

Liefde: Thuis is er van alles gaande, er is weinig sprake van rust en ontspanning. Hoogste tijd dus om het heft in eigen hand te nemen en dit zelf te creëren.

Financiën: Je hebt momenteel een neus voor koopjes en ruikt kortingen al op kilometers afstand. Wat heb je nodig en wat is de beste deal? Regel het deze week en je betaalt de beste prijs.

Werk: Druk, drukker, drukst. Herkenbaar? Trek op tijd aan de bel als je het echt even niet meer kunt bolwerken, voor alles is een oplossing.

Persoonlijk: Iemand uit het verleden heeft zin om weer eens met je af te spreken maar eigenlijk zit jij er niet echt op te wachten. Aan jou de keuze hoe je hiermee omgaat.

Vissen

Liefde: Een plan dat eerder noodgedwongen uitgesteld moest worden kan nu alsnog worden gerealiseerd. Neem er uitgebreid de tijd voor en geniet ervan. En van elkaar!

Financiën: Er verdwijnt nog steeds veel geld richting je huis. Zolang het om duurzame investeringen gaat is er niets aan de hand.

Werk: Als je nog ruimte in je agenda hebt voor een extra klus kun je die nu opvullen. Zo niet, zeg dan gerust nee of plan het in voor later. Voorkom dat je gaat jakkeren, je hebt het net allemaal netjes onder controle.

Persoonlijk: Iemand in je omgeving heeft behoefte aan een luisterend oor. Hij of zij verwacht niet dat je met een oplossing komt, gewoon even wat extra aandacht is genoeg.