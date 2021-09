Daghoroscoop 14 september - Bescherm jezelf, Tweelingen

VANDAAG JARIG

Je welzijn kan je dit jaar zó ter harte gaan dat je apparaten installeert om je fitness op te krikken. Ook kan je huis een grotere rol gaan spelen in je belevingswereld. Je zult het willen moderniseren en verfraaien met het kopen van kunst en misschien vaker mensen thuis willen gaan entertainen.

RAM

Prettige romantische gevoelens zullen je aanmoedigen om positief te denken. Maak plannen voor een bijzonder diner of weekend. Verwarring over een polis, belastingen of de termen van een erfenis wordt opgehelderd en dat zorgt voor opluchting.

STIER

Het is een lastige opgave om studie en werk te combineren; gebrek aan tijd kan het grootste struikelblok zijn. Heb je de leiding over werknemers, dan is het van groot belang om duidelijk te maken wat er van hen wordt verwacht.

TWEELINGEN

Besteed aandacht aan verzekeringen die met je huis, inboedel of motorvoertuig te maken hebben. Ook kan het moment gekomen zijn dat je je eigen waarde moet opschalen en wellicht je polis moet aanpassen. Bescherm jezelf.

KREEFT

Het kan lastig zijn om met anderen samen te werken, maar dat betekent niet dat je het niet moet blijven proberen. Let goed op tijdens afspraken en zet je gevoel voor humor in, plus een vleugje wijsheid en mededogen.

LEEUW

Of je dat nu prettig vindt of niet, je zult rekening moeten houden met nuances en bureaucratische prietpraat; de duivel gaat dikwijls schuil achter details. Wees niet slordig of nonchalant, want dat kan grote consequenties hebben.

MAAGD

Het zal niet meevallen om met een chaotische situatie om te gaan. Je eerste impuls zal zijn om weg te lopen, maar dat is in strijd met je plichtsbesef. Maak je zo min mogelijk zorgen, doe wat je moet doen en trek je daarna terug.

WEEGSCHAAL

Familieaangelegenheden kunnen je zorgen baren. Zie een ongemakkelijke, emotionele kwestie onder ogen. Een deel van je probleem kan een gebrek aan communicatie zijn, dat toegeschreven kan worden aan een generatiekloof.

SCHORPIOEN

Telefoongesprekken en administratieve rompslomp kunnen het moeilijk maken om je te wijden aan hetgeen dat van belang is. Raak niet in de war en vraag om uitleg als je werkgever ervan uitgaat dat jij intuïtief moet voelen wat je moet doen.

BOOGSCHUTTER

Als je je niet aan je budget hebt gehouden, zal het moeite kosten het evenwicht terug te vinden tussen inkomsten en uitgaven. Zet uit frustratie niet nog meer bloemetjes buiten, want dan loopt het helemaal uit de hand.

STEENBOK

Nu de kosmos jouw teken beroert, kan vrijwel alles in je voordeel uitpakken. Je kunt een mooie vooruitgang boeken in de door jouw gewenste richting als je gewoon jezelf bent. Je zelfvertrouwen en ook je inkomen kan toenemen.

WATERMAN

De kosmos kan voor een interessante dag zorgen. Juridische, onderwijs-technische of reispapieren die met vertraging te maken hebben, kunnen arriveren. Je zult weer opgeruimd ademhalen. Zet iets nieuws op de rails.

VISSEN

Je kunt met problemen te maken krijgen die vastberadenheid en initiatief vereisen. Tezelfdertijd krijg je inzicht in alledaagse problemen waaraan je niet eerder hebt gedacht. Groepsactiviteiten kunnen de schijnwerpers op je richten.

