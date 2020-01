Ⓒ Universal

Zeggen wij Charlie’s Angels, dan zegt u Farrah Fawcett of misschien Cameron Diaz. Maar vanaf donderdag 9 januari zet een derde lichting Angels de Nederlandse bioscopen op stelten. Journalist Mariëlle Wisse nam een kijkje op de set in het Duitse Babelsberg om ze in actie te zien.