Help, ik heb het met de broer van mijn nieuwe vriend gedaan!

DE VRAAG

Lieve Miriam,

Ik heb iets heel geks meegemaakt en nu weet ik niet wat ik moet doen. Al een paar maanden ben ik aan het daten met Evert. Dat is niet zijn echt naam. We hebben het heel leuk samen en een paar weken geleden besloten we dat we echt voor elkaar gingen. Evert weet dat ik best wel veel dates heb gehad. En dat ik ook met best wel veel mannen seks heb gehad. Hij weet ook dat ik met één man - totaal mijn type niet - was maar dat ik echt alleen maar seks met die gast had om de seks. Het was geen relatiemateriaal zeg maar. Echt zo’n foute gast.

Afgelopen vrijdag ging ik wat drinken met wat vriendinnen en daar was Frank weer, de foute gast. Ook niet zijn echte naam. Anyway. Frank probeerde mij op allerlei manieren weer te verleiden en ik ging weer voor de bijl. Ik dacht echt bij mezelf dat het de allerlaatste keer zou zijn. Ik wil echt serieus verder met Evert. We hadden de hele nacht weer beestachtig lekkere seks en in plaats van naar huis te gaan bleef ik bij hem slapen. De volgende ochtend ging zijn telefoon. Zijn broer belde blijkbaar. Hij nam op terwijl ik naast hem lag.

Hij zette zijn telefoon op luidspreker en tot mijn grote schrik bleek Evert de broer te zijn van Frank. Ik hoorde Evert vertellen dat hij zijn nieuwe vriendin, mij dus, aan hem voor wilde gaan stellen. Toen hij mijn naam noemde maakte Frank nog de grap hoe grappig het was dat er ook een chick naast hem lag met dezelfde naam. Verstijfd lag ik in bed. Ik heb niets tegen Frank gezegd want, dan weet hij dat de nieuwe vriendin van zijn broer vreemdgaat. Tegen Evert kan ik natuurlijk ook niet opbiechten dat ik het met zijn broer heb gedaan. Ik weet nu echt niet wat ik moet doen. Help!

HET ANTWOORD

Ik geloof dat jij er nog helemaal niet aan toe bent om een relatie aan te gaan. Wat wil je dat ik zeg? Dat je moet doen alsof je neus bloedt? Dat je het moet gaan ontkennen? Erover gaan liegen? Heb jij enig idee wat dit voor die twee kan betekenen? Wat als Evert denkt dat Frank wist dat jij zijn broers’ vriendin was?

Een kennis van mij had ooit zo’n zelfde situatie als jij. Hij hield twee zussen aan het lijntje. Het was een losbol en een flierefluiter en hij had er de grootste lol omdat hij met twee zussen het bed deelde zonder dat ze dat van elkaar wisten. Nadat dat uitkwam zijn die twee jarenlang gebrouilleerd geweest. Ze beschuldigden elkaar dat de een het vriendje van de ander had afgepakt. Dat hele gezin werd daardoor verscheurd. En waarom? Omdat een of andere flapdrol zijn leuter achternaliep.

Jij bent geen haar beter. Je gaat nu al vreemd. Dat je niet wist dat het twee broers waren maakt niets uit. Dat weet jij nu. Wat jij moet doen is kappen met Evert en hopen dat je die twee nooit tegen het lijf zult lopen. Als je niet weet wat je moet zeggen tegen Evert? Wees gewoon eerlijk en zeg dat je beseft dat jij helemaal nog niet klaar bent om een serieuze relatie met iemand aan te gaan. En ja. Verzwijg dat je dat weet omdat je het ’per ongeluk’ met zijn broer hebt gedaan. Die Frank mag dan wel een foute gast zijn, het is niet aan jou om te stoken tussen twee broers.

Liefs, Miriam.

