Carlien (38) heeft MS: ’Sinds de geboorte van mijn zoon ben ik relaxter’

Hoe is jouw levensstijl veranderd sinds je MS hebt?

„Ik leef nu heel bewust. Dat deed ik voorheen niet. Zo dacht ik dat MS-klachten als duizeligheid, vermoeidheid en evenwichtsproblemen tussen mijn oren zaten. Ik liep destijds stage, moest studeren en ging vaak stappen. Gewoon een druk leven, zo verklaarde ik het. Toen ik tijdens het douchen ineens geen gevoel meer had in mijn zij, ben ik naar de dokter gegaan en bleek ik MS te hebben. Dat was een enorme shock, maar ook een verheldering. Ik kijk nu kritisch naar wat ik doe in een week. Een uitbundig leven of werken zit er namelijk niet meer in, dan raak ik overprikkeld.”

Heb je voor moeilijke keuzes moeten staan?

„Zeker, neem bijvoorbeeld mijn kinderwens. Ik heb vaak weinig energie en vroeg me af: heeft een kind wel iets aan mij als ik regelmatig vermoeid ben? Na veel gesprekken met andere moeders en het ziekenhuis besloot ik er toch voor te gaan. De wens was te groot. Ties is gezond geboren en ik geniet vol van het moederschap. Ik ken veel moeders die vaak met hun kind naar de huisarts gaan, maar ik doe dat niet. Hoewel ik MS heb, ben ik niet banger voor gezondheidsklachten dan anderen. Misschien ben ik sinds zijn geboorte zelfs relaxter, ik weet niet hoe dat komt.”

Hoe ziet jouw eetpatroon eruit?

„Veel mensen met MS volgen een dieet. Een gezondere levensstijl zou er namelijk voor kunnen zorgen dat je meer energie krijgt. Ik volg geen dieet, daar heb ik geen motivatie voor. Wel zou ik graag een paar kilo af willen vallen. Daar zet ik geen haast achter, want ik voel me nu goed in mijn lichaam. Om toch die energie te krijgen, zorg ik ervoor dat ik genoeg groenten en fruit binnenkrijg. Ook drink ik veel water. Dat laatste doe ik omdat ik door MS veel blaasklachten heb. Regelmatig heb ik blaasontsteking. Iedere dag bedenken wat we gaan eten vind ik lastig, want ik ben totaal niet creatief. Daarom eet ik regelmatig vlees: daar ken ik veel recepten mee. Al zou ik wel graag vaker vegetarisch willen eten.”

Hoe kijk je aan tegen roken en het drinken van alcohol?

„Tot vier jaar na mijn diagnose rookte ik een pakje sigaretten per dag. Hoe zouden mijn longen er na al die jaren roken uitzien, vroeg ik me op een gegeven moment af. Ik besloot te stoppen, want ik wist goed dat het mijn lichaam kapot maakte. Het was niet makkelijk, maar gelukkig is het uiteindelijk wel gelukt. Om alcohol geef ik niks, dat was vroeger ook al zo. Op feestjes dronk ik hooguit twee glazen en inmiddels drink ik alleen nog maar alcoholvrij. Ik mis roken of drinken niet, ik ben blij dat ik nu een gezonde levensstijl heb. Al vind ik het niet storend als andere mensen het wel doen.”

Gebruik je medicijnen of voedingssupplementen?

„Door MS heb ik lange tijd zware zenuwpijn gehad, waardoor ik alleen maar op de bank en op bed kon liggen. Tijdens mijn zwangerschap moest ik stoppen met de medicatie die ik daarvoor had, wat best zwaar bleek te zijn. Ik voelde me echt een junk. Gelukkig werd na de zwangerschap de zenuwpijn minder en heb ik de medicijnen niet meer nodig. Een pil waar ik echt niet zonder kan, is antidepressiva. Dat slik ik al vanaf mijn zeventiende, toen zat ik niet lekker in mijn vel en dat is na verloop van tijd niet minder geworden. Zonder antidepressiva voel ik me niet mezelf. Ik ben blij dat dit medicijn bestaat. ’Liever 50 worden met die pil dan 100 zonder die pil’, zeg ik altijd maar. Ook heb ik magnesium voor mijn onrustige benen, cranberry voor mijn blaas en natuurlijk de standaard vitaminen.”

Hoe vaak sport je en wat doe je?

„Lange tijd sportte ik bij de fysio met een groep mensen die ook MS heeft. Dat was fijn, want we begrijpen elkaar goed. Door corona werd het stilgelegd en toen het weer mocht had ik geen motivatie meer om te gaan. De fysio begreep dat en zei dat ik best kon stoppen. Ik wandel namelijk veel en dat is ook prima voor mijn gezondheid. Wel vind ik dat er nog een sport bij moet. Yoga of misschien zwemmen. Naast gezond eten, is bewegen extra belangrijk als je MS hebt. Ook dit zorgt ervoor dat ik minder snel vermoeid raak. Dat ik goed voor mezelf moet blijven zorgen, vergeet ik nog wel eens.”

Merk je dat je anderen inspireert met jouw levensstijl?

„Ja, en daar ben ik heel blij mee. Een vriendin van mij heeft MS en had een druk leven: ze werkte nog, had een gezin en veel sociale contacten. Uiteindelijk werd het haar te veel en stortte ze als het ware in. Ik heb haar veel tips kunnen geven over hoe ze het wat rustiger aan kon doen. Wist je bijvoorbeeld dat mensen om je heen al heel vermoeiend kunnen zijn? Als ik aan het fietsen ben, geven anderen in het verkeer mij soms al te veel prikkels. Een andere tip die waardevol bleek, is een periode vroeg naar bed gaan. Zelf slaap ik ’s avonds vaak al om negen of half tien, waar ik me soms schuldig over voel tegenover mijn man. Maar uiteindelijk is het wel beter voor mijn gezondheid. Mijn gouden tip voor een gezonde levensstijl zou zijn: ga bewust om met je energie en ga veel naar buiten, ook als je je niet lekker voelt. Daar knap je altijd van op.”

