’Mijn laatste spuit was 5 maanden geleden’

Gaat jouw gezonde levensstijl je alleen om je gezondheid of is het ook een beautyding?

„Het is zeker niet alleen gezondheid. Ik wil graag mooi oud worden zonder fillers of gekkigheid. Ja, met je uiterlijk bezig zijn is ook iets waar mijn Slavische afkomst in doorklinkt. (Victoria kwam op haar 12e met haar ouders naar Nederland, red.) Ik ben daar veel meer mee bezig dan de gemiddelde Nederlandse vrouw. Als ik naar mijn Russische collega-actrices kijk, is uiterlijk een soort beroep, naast moeder, echtgenoot en huisvrouw zijn. Je moet er op z’n minst uitzien als de 3.0 versie van jezelf. Die Russische invloed zit ook in mij, daar ben ik mee opgevoed. En ik krijg ermee te maken doordat ik veel werk in Rusland. Als ik daar op de set sta, gebeurt het dat een cameraman zegt: ’Hé, je wenkbrauwen springen het shot uit. Misschien moet je daar eens een spuitje zetten.’ Dat een man, op de set, dat tegen mij zegt, dat gaat ver. Dat zou in Nederland ongehoord zijn! Ik probeer die obsessie te polderen, me er niet te veel in mee te laten slepen. In Rusland is het nu bijvoorbeeld heel erg in om aan de zijkant van je ogen onderhuids draden in te brengen; die worden aangespannen zodat je kattenogen krijgt. Geen haar op mijn hoofd die daaraan mee wil doen.”

Waar doe je wel aan mee, want het taboe op botox en fillers is er intussen wel een beetje vanaf…

„Helemaal niet, het is wel degelijk nog een taboe. Neem bijvoorbeeld de quote van Patty Brard in de vorige VROUW Glossy: ’Als ik me nou lekker voel met schoon haar en een spuitje botox, waarom niet?’ Kom op zeg, denk ik dan, een spuitje? Niemand die daar iets op tegen zou moeten hebben als het er twee of drie zijn, toch? Maar het feit dat ze dat niet eens mag erkennen, geeft aan dat het wél een taboe is.”

Jij hebt zo te zien ook wel wat laten doen?

„Ja hoor, ik heb zeker weleens botox gebruikt. Maar fillers is voor mij tot nu toe een grens.”

Als het een taboe is, vertel jij nu misschien ook niet de hele waarheid?

„Haha, ik ben honderd procent eerlijk. Mijn laatste spuit botox was vijf maanden geleden. Daarnaast doe ik vooral heel veel andere dingen om fris te blijven. Ik doe elke dag een Japanse gezichtsmassage met een edelsteen en ik slaap met speciale kinesiotapes die ik een paar keer per week op mijn gezicht plak om lymfevocht af te voeren. Ik trek bouillon van botten in de slow cooker om op die manier heel veel collageen binnen te krijgen, ik slik drie keer per dag vitamine C, ik mediteer tegenwoordig dagelijks, laat me heel veel masseren voor mijn bindweefsel, ik doe aan cupping, speciale ademhalingsoefeningen… En zo kan ik nog wel even doorgaan. Het is echt een hobby geworden om met dit soort dingen bezig te zijn. Moet ook wel, want het kost veel tijd. Het is sneller om naar een arts te gaan en wat fillers te laten zetten. Maar behalve aan de buitenkant ben ik ook al langere tijd met mijn binnenwerk bezig. Ook om de balans te bewaren en niet door te schieten met die obsessie voor uiterlijk. Ik heb frequentietherapieën gedaan, mijn chakra’s laten cleanen, stilte-retreats... Als je mentaal, emotioneel en geestelijk jezelf ontwikkelt, zit je ook lekkerder in je vel. We hebben allemaal bagage en je daarvan ontdoen vind ik een interessante zelfontwikkelingsroute.”

