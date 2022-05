Premium Het beste van De Telegraaf

Column ’De dood van Sis van Rossem raakt me’

Door Catherine Keyl Kopieer naar clipboard

„Ik had een enorme buil op m’n hoofd, rib gebroken en borstbeen gekneusd.”

Raar eigenlijk, dat de dood van iemand die je totaal niet gekend hebt, je toch kan aangrijpen. Misschien heb ik ooit een paar minuten naar Hier zijn de Van Rossems gekeken, maar toen ze erg kritisch waren over mijn stadje, knapte ik af. En toch, nu is Sis – of Mary – die zus van de twee mannelijke Van Rossems, overleden, en dat heeft me geraakt. Vooral om de manier waarop. Vallen in je eigen huis en dan twee dagen later aan je verwondingen overlijden. Hoeveel pech kun je hebben?