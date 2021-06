’Ik wou dat BN’ers hun mond hadden gehouden over hun fillers’

Ik (53) betrap mijzelf er steeds vaker op dat ik op een andere manier naar mijzelf kijk in de spiegel. Dan kijk ik naar mijn eigen vertrouwde gezicht en dan concludeer ik dat ik een oude kop aan het krijgen ben. Die oogleden van me hangen in ontspannen toestand naar beneden waardoor ik op een oud bejaard mannetje lijk. De lijnen langs mijn mond zijn inmiddels geen lijntjes meer maar zijn diepe groeven geworden. En mijn ooit zo scherpe kaaklijn verandert langzaam maar zeker in een hopeloze kwab-achtige substantie.

Ergens begin jaren nul deze eeuw raakten botox en fillers in zwang. Ik was begin dertig en keek vol verbazing toe hoe, in mijn ogen ‘oude’ bekende vrouwen van eind veertig, begin vijftig, er ineens helemaal weer fris en fruitig uitzagen. Ik begreep daar niets van en ik vond daar iets van.

Erbij neerleggen

Dan was je eind veertig, begin vijftig en dan had je het gezicht van iemand van, pakweg, dertig. Wat had je dáár nou aan? Je was nog steeds van dezelfde leeftijd. Je was dan nog steeds oud.

Ik nam mezelf plechtig voor daar nooit aan te beginnen. Je wist niet wat de effecten op lange termijn zouden zijn en in mijn ogen vond ik dat je je er gewoon maar bij neer moest leggen dat je ouder werd.

Hoop weggevaagd

Wat ook enorm meespeelde was dat die bekende Nederlanders altijd ontkenden dat ze iets aan hun gezicht hadden laten doen. Nee, ze zagen er ineens een stuk jonger uit, omdat ze minstens twee liter water per dag dronken. Nee, ze zagen er ineens zo goed uit omdat ze bepaalde aminozuren waren gaan slikken. Alleen maar groene groentes aten. Aan het mediteren waren geslagen. Bikram yoga hadden omarmd.

Hoe tegenstrijdig dit ook klinkt, ik had daar meer vrede mee dan wat er de laatste jaren gebeurt. Elke bekende Nederlandse vrouw geeft tegenwoordig gewoon grif toe dat zij niet vies is van een spuitje hier, een fillertje daar of een ander ingreepje om er beter uit te zien.

Al mijn hoop dat ook ik, als ik ouder werd en het verval in zou gaan treden, er dan toch op wonderbaarlijke wijze ineens een stuk beter uit kon gaan zien. Door bijvoorbeeld het drinken van liters kraanwater, slikken van supplementen uit een potje, alle dagen op broccolistronken te gaan knagen, op de badkamervloer met de deur op slot een uur lang mantra’s op te dreunen of door te zweten als een otter in het plaatselijke wijkgebouw. Het werd allemaal in één klap weggevaagd.

Ik voel de druk om toch iets aan mezelf te laten doen

Niet alleen mijn hoop werd daarmee van tafel geveegd, ook van de vrouwen om mij heen. Waar wij met z’n allen elkaar eerst aanmoedigden om vooral ook een Healthy Life Style te omarmen net zoals die BN’ers dat deden, stopten we daar mee. Vanaf het moment dat BN’ers open en eerlijk werden over hun botox, fillers en andere kunstmatige ingrepen verdwenen onze yogamatten onder het bed, sapcentrifuges in de kelderkast en verdwenen voedingssupplementen onaangeroerd in de keukenlade.

Druk van bekend Nederland

Nu zou je denken dat ik, nu ik inmiddels zelf dik de vijftig heb aangetikt, een pleidooi ga houden dat er niks mis is met een ooglidcorrectietje hier, een botoxje hier en een fillertje daar. ‘Als jij je daarbij goed voelt dan moet je dat zeker doen’. Dat doe ik dus niet.

Vrouwen van mijn leeftijd die dat doen en zich daarbij goed voelen, moeten dat zeker doen. Ik vraag me alleen wel af of vrouwen van mijn leeftijd niet massaal een beetje doorslaan onder druk van de bekentenissen van tout bekend Nederland.

Zwijgen over ingrepen

Als ik in mijn omgeving kijk, lijk ik wel de laatste der Mohikanen. In mijn omgeving ben ik de enige die niets aan zichzelf heeft ‘laten doen’ en ben ik dat (vooralsnog) zeker niet van plan.

Ik betrap mezelf er tegenwoordig op dat ik anders naar mijzelf kijk en voel ik toch ergens de druk om het verval tegen te gaan. ‘Iedereen wil ouder worden. Maar niemand wil er tegenwoordig zo uit zien.’ Ben ik dan e enige die had gewild dat BN’ers over hun ingrepen hadden gezwegen?

