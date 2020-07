Deel 493: ’Terwijl ik water inschenk, laat hij zijn hand over mijn kont glijden’

Maandag

Ik heb al twee koppen koffie gedronken, maar ik ben nog steeds niet wakker. Het was een zwaar weekend.

Zaterdag hadden we een barbecue met Emily en Marcel. Het is laat geworden en er is veel wijn gedronken. Te veel. Het escaleerde bijna, want ik had een lichtelijk kwade dronk. Boris maakte een opmerking over Nina’s losgeslagen gedrag, in het bijzijn van Marcel en Emily. Dat schoot mij in het verkeerde keelgat. Hij had groot gelijk in wat hij zei, dat realiseer ik me nu, maar op dat moment voelde het toch als een regelrechte aanval op mijn kind en dat deed de leeuwin in mij ontwaken. Als Marcel er niet was geweest, was het echt verkeerd gegaan.

Terwijl ik het vuur op Boris al had geopend, pakte hij me bij mijn arm en vroeg me even mee naar binnen te lopen om iets te drinken te halen. Dat deed hij heel rustig. De-escalerend, zou je kunnen zeggen.

„Boris heeft gelijk, Helen”, zei Marcel binnen. „Je bent de afgelopen weken aan te veel emotie blootgesteld om in te zien dat hij er verder niets mee bedoelt. Hij houdt van jouw dochter als de zijne, dat weet ik zeker. Ik hoor het aan hoe hij over haar praat. Voor hem is dit ook geen makkelijke periode.”

Ik had daar niet eerder bij stilgestaan. Nina’s ongeplande zwangerschap en abortus was vooral mijn ellende, zo voelde ik dat. Van mij en Paul. Maar Boris is ook al bijna acht jaar als stiefvader in haar leven en hij kent haar al vanaf haar geboorte.

„Maak nou geen ruzie met hem. Het was net zo gezellig.” Ik wist ook wel dat als ik mijn ontploffing zou doorzetten, Emily en Marcel zouden vertrekken. En ik genoot juist zo van Marcels aanwezigheid. Terwijl ik mezelf een glas water inschonk, liet hij even zijn hand over mijn kont glijden. Niemand zag het. Boris zocht er niets achter dat Marcel mij even apart had genomen. Ik kwam in een veel betere stemming terug en hij zat geanimeerd met Emily te kletsen. Ze namen uiteindelijk rond een uur of twee ’s nachts een taxi. En die late nacht moet ik twee dagen later dus nog bezuren.

Zaterdag

„Mam, ik ben eruit, ik neem een tussenjaar.” Ik kijk Max geschrokken aan. Een tussenjaar? En zijn opleiding dan? Als je een jaar gaat werken, is de stap terug naar de schoolbanken geen gemakkelijke, probeer ik hem duidelijk te maken.

„Ik heb hier behoefte aan”, antwoordt hij resoluut. „Lekker veel uren in de horeca maken, reizen met Rose, leren kan altijd nog.” „Werken ook!” roep ik onthutst. „Ik ben volwassen, dit is mijn keuze; ik heb erover nagedacht”, zegt Max. „Volgend jaar pak ik mijn studie weer op, dat beloof ik je.”

Dit deel staat in het nieuwe VROUW Magazine (iedere zaterdag bij De Telegraaf).