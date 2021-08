Daghoroscoop 17 augustus - Liefde staat hoog op de agenda, Kreeft

VANDAAG JARIG

Er zijn dingen in je leven die aan verbetering toe zijn, maar het kan moeilijk zijn die te implementeren. Geef minder aandacht aan triviale zaken; je kunt best zonder die wedstrijd als je daardoor een naaste kunt helpen. Zorg dat je er voor anderen bent, maar laat ze vrij in hun doen en laten.

RAM

Tegen de tijd dat je uit bed komt, zullen de obstakels die de kosmos heeft opgeworpen waarschijnlijk zijn opgeruimd, waardoor de rest van de dag door positieve energie zal worden gekenmerkt. Pas je stemming aan de omstandigheden aan.

STIER

Verwen jezelf weer eens op deze plezierige dag. Begin met fysieke activiteiten die je fit houden. Een juridische kwestie kan in jouw voordeel worden beslist, hetgeen je veel geld zal besparen. Reserveer het voor een vakantie.

TWEELINGEN

Je kunt op verbluffende, vertrouwelijke informatie stuiten. Wat jou wordt toevertrouwd of wat je vindt, kan op de een of andere manier voordelig voor je zijn. Maar pas op: zorg dat je daarvoor niet de wet overtreedt.

KREEFT

Liefde staat vandaag hoog op de agenda. Degenen die aan een nieuwe relatie zijn begonnen zullen moeite hebben hun aandacht bij het werk te houden. Verdoe niet je tijd met mailen, appen en het maken van plannen voor vanavond.

LEEUW

Stroop de mouwen op en ga aan de slag als je energiek bent. Jouw positieve benadering en opgewekte instelling zullen niet onopgemerkt blijven en dat kan jou een geschikte kandidaat maken voor een leidinggevende functie.

MAAGD

Gebruik jouw creativiteit om helderheid, structuur en orde te brengen in de projecten die je onder handen hebt. Waar sprake is van chaos, kun je nu aansturen op een goede afloop. Van jouw bemoeienis zullen ook anderen profijt hebben.

WEEGSCHAAL

Als je goede zaken hebt gedaan, kun je overwegen om vastgoed te kopen. Bekijk je mogelijkheden voor een lening; je zult verrast zijn over al hetgeen beschikbaar is. Overdrijf echter niet. Misschien wil een naaste zich bij jou aansluiten.

SCHORPIOEN

Talent en een bijzondere belangstelling zorgen ervoor dat je een streepje voor hebt op de concurrentie. De combinatie van zakelijke vaardigheid en enige edelmoedigheid zorgen voor een prettige indruk. Verspeel je reputatie niet.

BOOGSCHUTTER

Winkelen kan bovenaan jouw agenda staan, zeker als je een lijstje hebt gemaakt van spullen die je nodig hebt. Vergelijk prijzen zodat je weet wat er zoal beschikbaar is als apparatuur of gereedschap aan vervanging toe is.

STEENBOK

Alles zal verlopen zoals je het wilt en dankzij een vlaag van energie kom je in de hoogste versnelling terecht. Een uitgelezen dag om unieke kansen te grijpen. Krik je zelfvertrouwen op met een bezoek aan de kapper.

WATERMAN

De trend is prettig nu rust en ontspanning een belangrijker rol spelen dan gebruikelijk. Drijf jezelf niet verder op dan redelijk is; haal je voet van het gaspedaal. Doe een stapje terug en maak liever taken af dan iets nieuws te beginnen.

VISSEN

Jouw energie en enthousiasme zijn aanstekelijk, of je je nu ten doel stelt de wereld te redden of behoeftigen bij te staan. Je kunt vandaag nieuwe vrienden maken en nuttige contacten leggen, en die kans zal zich niet snel herhalen.

Als eerste een seintje als er een nieuwe daghoroscoop online staat? Meld je dan aan voor onze exclusieve WhatsApp-dienst:

Zet het nummer 06-13651435 in je contacten.

Stuur de tekst ’daghoroscoop aan’ via WhatsApp naar bovenstaand nummer.

NB: je ontvangt geen bevestiging van je aanmelding.

Vanaf nu word je als eerste op de hoogte gesteld van de publicatie van een nieuwe daghoroscoop. Snel en gemakkelijk via WhatsApp!

Afmelden? App ’daghoroscoop uit’ naar hetzelfde nummer. Meer weten over deze WhatsApp-dienst? Klik hier!