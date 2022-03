Daghoroscoop 28 maart - Voorkom confrontaties, Maagd!

VANDAAG JARIG

Geld speelt dit jaar een grote rol in jouw horoscoop (maar dat is al een paar jaar het geval). Uranus is de planeet die daarvoor verantwoordelijk is en blijft, en deze dringt aan op innovatie op dit gebied. Zet gevestigde regels overboord en leer van je ervaringen en fouten. Vind jezelf opnieuw uit.

RAM

Het kan een drukke dag worden met diverse gebeurtenissen. Mechanische of elektrische storing kan voor ergernis zorgen, maar laat je niet verleiden tot doe-het-zelf reparaties als je daarvoor niet bent opgeleid. Bel een reparateur.

STIER

Contact met anderen zal je beter bevallen dan de hele dag alleen zijn. Je kunt iemand ontmoeten die in de toekomst een waardevolle relatie zal blijken. Netwerken is essentieel. Je kunt op nieuw terrein belanden en daarvan genieten.

TWEELINGEN

Let op je tellen als je voor een baas werkt. Er kunnen obstakels op je weg worden gelegd door iemand die misbruik maakt van zijn autoriteit. Raak niet betrokken bij een machtsspel. Speel zelf niet de baas over ondergeschikten.

KREEFT

Je creativiteit kan worden geprikkeld; stel je flexibel op in alle aspecten van je werk. Je kunt iets spectaculairs bereiken met alles wat je onder handen neemt. Houd een vriendschap die iets mooier wordt nog even geheim.

LEEUW

Gezamenlijke financiën, een erfenis of andermans bezittingen kunnen emoties oproepen. Probeer je zo min mogelijk aan te trekken van de druk en stress om je heen. Maak thuis duidelijk dat je recht hebt op respect voor alles wat je doet.

MAAGD

Om je heen kunnen de emoties sterker zijn dan gebruikelijk en mensen kunnen hartstochtelijk verdedigen wat zij denken dat juist is. Voorkom confrontaties, want daar zit je niet op te wachten. Compromissen zijn nu belangrijk.

WEEGSCHAAL

Benader je medemens vriendelijk; dat is de beste manier om de week mee te beginnen. Je kunt voor de moeilijke keus worden geplaatst om je carrière verder te ontwikkelen of meer tijd en aandacht te besteden aan een geliefde.

SCHORPIOEN

Alles wijst op een aangename werkdag. Als je hard werkt zul je worden opgemerkt en snel promotie maken. Er is een grote kans op een romance op de werkvloer, maar je doet er verstandig aan dit voorlopig voor jezelf te houden.

BOOGSCHUTTER

Het kan een ingewikkelde dag worden met complexe kwesties en situaties. Een strategie van kalmte en geduld lijkt de beste. Botsende ego’s kunnen voor ruzie zorgen. Gebruik je leidinggevende talent om de rust te herstellen.

STEENBOK

Omstandigheden kunnen je dwingen veranderingen aan te brengen in een oud gedragspatroon. Misschien moet je je dieet wijzigen, minder koffie of alcohol drinken of stoppen met roken. Je zult er maar een paar weken voor nodig hebben.

WATERMAN

Een huis of zakelijk pand waar je al een tijdje je zinnen op hebt gezet kan ineens beschikbaar komen. Als je het kunt financieren kan het een lucratieve investering worden. Stuur een zieke vriend(in) een kaart of ga even langs.

VISSEN

Er zijn gunstige voortekenen voor een persoonlijk project. Wapen jezelf tegen de neiging te veel geld uit te geven en je wens om alles te hebben wat de buren hebben. Een op handen zijnde afspraak kan voor enige opwinding zorgen.

Als eerste een seintje als er een nieuwe daghoroscoop online staat? Meld je dan aan voor onze exclusieve WhatsApp-dienst:

Zet het nummer 06-13651435 in je contacten.

Stuur de tekst ’daghoroscoop aan’ via WhatsApp naar bovenstaand nummer.

NB: je ontvangt geen bevestiging van je aanmelding.

Vanaf nu word je als eerste op de hoogte gesteld van de publicatie van een nieuwe daghoroscoop. Snel en gemakkelijk via WhatsApp!

Afmelden? App ’daghoroscoop uit’ naar hetzelfde nummer. Meer weten over deze WhatsApp-dienst? Klik hier!