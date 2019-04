Overal in het land zijn instellingen die vallen onder Jeugdzorg. En de berichten zijn steevast dat de hulpverleners het te druk hebben met alle aanvragen over ontspoorde jongeren. Heel erg verbaasd ben ik niet. Want als ouders er niet meer uitkomen met hun eigen zorg, hoe gemakkelijk is het dan om die zorg over te dragen aan de experts?