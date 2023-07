Daghoroscoop 8 juli - Sterrenbeeld Ram: De kosmos is je goed gezind!

VANDAAG JARIG

Op liefdesgebied krijg je steun van de aanwezigheid van het teken Vissen. Intuïtie, dromen, astrologische en spirituele kanalen zullen jou begeleiden naar het grote geluk en blijvend betrokken zijn. Met Saturnus op de achtergrond kun je besluiten om jouw relatie naar hogere sferen te tillen.

ZONDAG JARIG

Als je op problemen stuit in jouw romantische relatie kan het zinvol zijn om geregeld tot jezelf te zeggen: ’hier heb ik voor gekozen’. Vervolgens kunt je opgewekt en met verlicht gemoed verder en moeilijkheden uit de weg ruimen. Van belang is dat je jouw talenten niet verwaarloost.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD RAM

De kosmos is je goed gezind; koop een lot in een loterij, doe mee aan een wedstrijd of speel een paar spelletjes in het casino. Houd jezelf wel in de hand. Ga op zoek naar kwaliteit voor een redelijke prijs als jij apparaten moet vervangen.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD STIER

Harmonieuze aspecten wijzen erop dat je, zelfs als jij met vuur speelt, je niet zult branden. Wees toch maar voorzichtig. In een relatie kunt je je mond voorbij praten. Mijd het risico anderen te kwetsen door na te denken voor je spreekt.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD TWEELINGEN

Het kan een prettig weekend worden; aan liefde en geld zal het je niet ontbreken. Werk aan jouw sociale vaardigheden. Gezond realisme kan ervoor zorgen dat je, met wat je ook onderneemt, vooruitgang en succes kunt boeken.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD KREEFT

Als je het weekend langzaam start, kun je vanmiddag alles aan. Geef jouw creativiteit de ruimte en je zult jezelf verbazen met wat er uit jouw handen komt. Op het werk moet je misschien compromissen sluiten in weerwil van je creativiteit.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD LEEUW

Er lijkt sprake van tegenstrijdige invloeden. Las pauzes in als je zzp-er bent zodat jij ook aan wat rust toekomt. Een prima weekend om een feestje bij te wonen. Zorg dat kinderen er iets van opsteken als je spelletjes met ze doet.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD MAAGD

Wat jouw carrière van je eist en wat anderen van jou verwachten kan deze dagen met elkaar botsen, dus haal diep adem en vergeet niet ook aan jezelf te denken. Reken op steun van familie bij het oplossen van vraagstukken.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD WEEGSCHAAL

Als jij je gematigd opstelt wordt het een plezierig weekend. Koop een lot in een loterij, maar blijf uit de buurt van het casino. Je kunt met vertraging te maken krijgen op financieel gebied, maar vooruitgang is mogelijk.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD SCHORPIOEN

Laat je door inspiratie de weg wijzen en zoek oplossingen bij jezelf. Er zal een misverstand ontstaan als je er op rekent dat anderen zaken op dezelfde manier zullen beoordelen als jij. Laat je niet dwingen jouw opvatting te verdedigen.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD BOOGSCHUTTER

Aan opgebouwde spanning zou nu een eind moeten komen. Richt de schijnwerper op jouw artistieke talent en spreid jouw persoonlijke stijl ten toon. Op financieel gebied is gematigdheid geboden; wees gul maar overdrijf het niet.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD STEENBOK

Pas op voor drammerige mensen en sla hun ’adviezen’ in de wind. Jouw intuïtie zal je de richting wijzen die geschikt voor jou is. Een sterke vriendschap kan ontstaan uit een liefdevolle relatie. Een goed moment om op reis te gaan.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD WATERMAN

Breng tijd door met mensen die jou dierbaar zijn en bespreek problemen. Onderlinge banden zullen er sterker door worden. Kosmische invloed zal degenen helpen die een bijeenkomst moeten beleggen of zaken regelen.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD VISSEN

Er kan van alles gebeuren, vooral op emotioneel gebied. Er lijkt sprake van verandering en vernieuwing. Degenen die worstelen met de keuze van een carrière kunnen erachter komen wat ze echt willen en wat goed voor ze is.

