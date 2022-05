Als ik vertel dat ik een cafetaria run, zeggen ze: ’Dat kan niet, je bent zo slank!’

„Als ik vertel dat ik een cafetaria run krijg ik vaak de reactie: ’Dat kan niet, je bent zo slank!’ Cafetaria’s komen steeds negatiever in het nieuws, maar daar sta ik niet achter. In de 27 jaar dat ik achter de frituurpan sta merk ik dat jong en oud steeds vaker patat komt halen en meer eet. Kinderen eten makkelijk een grote patat met extra saus en twee snacks op. Dit komt ook door de ouders, zij hebben de verantwoordelijkheid om hun kinderen gezond te leren eten. Alles met mate eten vind ik het belangrijkste. Je wordt niet dik als je een keer per week patat eet, maar als je elke week dubbele porties eet kan het wel kwaad. Ik ben ook niet dik en eet elke week op vrijdag patat. Heerlijk, een patatje met mayonaise en pindasaus en een kroket erbij.”

Hoe ziet je levenswijze eruit?

Wij eten zes dagen per week groenten. Als Hans in de cafetaria staat, kook ik voor hem een gezonde maaltijd. Vlees wisselen we af met vis of vegetarisch. Soms gebruik ik ook geen vleesvervanger en eten we bijvoorbeeld pasta met groente en tomatensaus. Als we wel vlees eten, kies ik voor biologisch. Ik weet dat dit niet voor iedereen mogelijk is, omdat biologisch vlees duurder is, maar ik vind kwaliteit heel belangrijk. Ook drink ik elke dag ongeveer twee liter water. Daarnaast drink ik koffie. Frisdrank koop ik niet, omdat er veel suikers in zitten. Als mijn kinderen frisdrank willen moeten ze dat zelf kopen. De planten geven we ook water en geen frisdrank. Mijn man en ik gaan wel eens uit eten. Soms geniet ik graag van een glaasje wijn. Ik houd het dan bij een glaasje en niet meer. Vroeger rookte ik. Het was bij ons thuis heel normaal dat je als kind van 14 jaar een sigaret rookte. Toen ik zwanger was van mijn dochter ben ik gestopt en daarna heb ik geen sigaret meer aangeraakt.

Sport je veel?

Bewegen vind ik heel belangrijk. Dat zorgt er ook voor dat je af en toe een patatje kan eten of een wijntje kan drinken, zoals ik graag doe in het weekend. Voor corona ging ik regelmatig naar een sportschool voor vrouwen. Daar deed ik een powercircuit van een half uur. Helaas is die sportschool tijdens de lockdown gestopt. Nu sport ik thuis in de woonkamer. Meer bewegen is wel een verbeterpunt. Tijdens de lockdown ben ik vier kilo aangekomen. Ontevreden ben ik niet over mijn lichaam, maar als het kan wil ik die vier kilo wel kwijt.

Wat is jouw grootste zonde?

Ik heb niet echt een zonde. Die patatavond zie ik niet als een zonde, omdat ik verder elke dag zelf kook met genoeg groente. Soms heb ik een snaaimoment, dat hebben we allemaal wel eens. Achteraf heb ik er spijt van en neem ik me voor het niet meer te doen. Wat ik elke ochtend eet is één blokje 85% pure chocolade bij de koffie. Dit doe ik al jaren en heeft verder geen bijzondere reden, alleen dat ik het lekker vind. Een heerlijk moment elke ochtend, dat ik mezelf elke dag gun.

Wat is je gouden tip voor een gezond leven?

Eet met mate. Alles waar ’te’ voor staat is niet goed behalve bij tevreden. Kauwen is ook belangrijk, zo kunnen je darmen het eten beter verteren. Langzaam eten kan hier ook bij helpen. Geniet van wat je eet en maak bewuste keuzes. Balans vind ik belangrijk in een gezond voedingspatroon. Doordeweeks gezond eten en op vrijdagavond een patatje en in het weekend een borrelplankje. Dat vind ik een fijn voedingspatroon voor mezelf.”

