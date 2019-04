Daniëlle heeft een angststoornis: soms ben ik bang voor mijn gedachten

Staatssecretaris Paul Blokhuis start de campagne ’Hey, het is oke’ om het taboe op angststoornissen te doorbreken. Vrouwen ontwikkelen vaker een angststoornis dan mannen (resp. 12,5% bij vrouwen tegenover 7,7% bij mannen) en daarom is er binnen de campagne extra aandacht voor vrouwen.

Daniëlle weet hoe het voelt als je leven geregeerd wordt door je angsten en ze schrijft daar ook over.

Angststoornis en dwanggedachten

Ze heeft een ’gegeneraliseerde angststoornis’ en heeft last van dwanggedachten en paniekaanvallen, waardoor ze momenteel al een jaar thuis zit.

„Ik twijfel de hele dag. Als ik me goed voel, dan denk ik ’ik voel me nu goed, maar straks krijg ik weer een aanval’. Ik leer nu in therapie om beter te voelen. Dan schiet ik daar weer helemaal in door.”

Trein

„Soms ben ik bang voor mijn eigen gedachten. Ik ben bang voor hoe ik denk. Als ik me slecht voel, denk ik: ’ik zou zo onder een auto kunnen lopen of voor een trein kunnen springen’. Het gebeurt niet en het gaat niet gebeuren, maar ik kan daar wel dwangmatig over nadenken.”

Adem

„Ik krijg sinds kort heel gerichte therapie, waarin ik leer hoe ik denk over mijn gedachten. Ook leer ik met meditatie en ademhaling om de angst op te vangen met mijn lijf. Dan kan ik mezelf afleiden door bijvoorbeeld goed adem te halen als ik voel dat ik angstig word.”

Zwemmen

„Het is niet zo dat ik niet de straat op durf en ik kan ook gewoon dingen doen, zoals zwemmen met de kinderen. Mijn angststoornis speelt zich alleen af in mijn hoofd. Daar is het heel druk met heel veel gedachten.

Vooral over mijn eigen proces ben ik gevoelig. Als een psychiater zegt dat ik misschien een persoonlijkheidsstoornis heb, ga ik daar veel over lezen en ben ik twee dagen helemaal daar op gefocused. Dat hindert dan mijn functioneren.”

Handenvol

„Gelukkig heb ik een fijne werkgever die heel betrokken is, dat geeft mij de rust die ik nodig heb om terug te keren. Op het moment heb ik mijn handenvol aan het draaiende houden van mijn gezin.

Gelukkig heb ik geen angstige gedachten over mijn kinderen – bijvoorbeeld dat er iets met ze kan gebeuren – maar ik heb zeventien jaar geleden wel een punt achter mijn relatie gezet, omdat ik de oorzaak buiten mezelf zocht.

Gelukkig hebben mijn man en ik alweer heel wat jaren geleden de draad kunnen oppakken, want na de breuk voelde ik me alleen maar slechter. Het was een externe oplossing die geen oplossing was.”

Regelmaat

„Wat mij helpt is rust, reinheid en regelmaat. Ik moet vooral geen druk voelen. Dat maakt het allemaal nog veel erger. Ik merk wel dat het helpt om er open over te zijn. Ik blog er nu ook over en ik krijg heel veel fijne reacties.

Dan voel je je toch een stuk minder alleen. Er zijn veel mensen die wel eens dwangmatige gedachten hebben. Het is niet voor niets dat angststoornissen de meest voorkomende psychische aandoening in Nederland vormen.”