'Agressief zijn is simpelweg niet ladylike'

’Zo lief en zorgzaam als zij kunnen zijn, zo kunnen zij elkaar ook volledig afbranden’

Is een man een man, dan is hij een echte man. Is een vrouw een man, dan is zij een manwijf, ook wel bekend als ‘kreng’, ‘bitch’, ‘kenau’, ‘heks’ of ‘feeks’. Het feit alleen al dat er zoveel synoniemen zijn voor ‘manwijf’, suggereert dat de vrouw zich maar beter niet als man kan gedragen.