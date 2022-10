’Ik wil niet aan de botox en fillers, maar wat zijn de opties?’

Jeanette (41): ’Ik wil eigenlijk niet aan de botox en fillers, maar wat zijn de opties?’

Dat is een goed voornemen als je nog jong bent. Want hoe eerder je aan botox/fillers begint, hoe meer je verslaafd raakt en dan is het einde zoek als je boven de veertig bent en je jezelf niet meer herkent! Gelukkig zijn er ook nog andere opties om een jeugdige uitstraling te behouden. Begin met het goed verzorgen en hydrateren van de huid door dagelijks een dag-, nachtcrème of serum te gebruiken, neem af en toe een masker of een peeling voor extra onderhoud. Crèmes met retinoltoevoeging doen ook wonderen, maar gebruik deze niet in de zon of smeer er een hoge spf-factor bij.

Een andere simpele methode om de huid te verstrakken: rol tijdens het televisiekijken op de bank met een guashasteen of een rozenkwarts- of jaderoller over uw gezicht en kin. Dat versterkt de gezichtsspieren. Sommige mensen hebben ook baat bij collageenpoeder dat ze dagelijks innemen, maar dat is wel een langetermijnkwestie. En tot slot: een bindweefselmassage voor het gezicht bij de schoonheidsspecialist stimuleert de eigen collageenaanmaak. Je ziet er na afloop uit als een aardbei, maar dit trekt snel weg en je voelt de verstrakking direct.

Mariëlle (31): ’Ik heb ineens last van enorme haaruitval. Wat moet ik doen?’

Op zich is haaruitval heel normaal, want een haarcyclus bestaat uit een groei-, rust- en uitvalfase. Daardoor lijkt het soms alsof je bossen met haar verliest, maar intussen is ook de groeifase weer ingezet. Als je meer dan normaal aan haren verliest, zeg maar een handvol, is er wellicht iets anders aan de hand. Haaruitval kan namelijk ook te maken hebben met stress, hormoonschommelingen of bijvoorbeeld een zwangerschap. Veelvuldig blonderen of kleuren kan ook zorgen voor haarbreuk/haarverlies. Kale plekken op het hoofd? Dan kan er sprake zijn van beginnende alopecia, een haarziekte waarbij er hele plukken haar uitvallen. Een haarkliniek/instituut kan dan uitkomst bieden.

Er zijn tegenwoordig ook volop shampoos, conditioners en maskers of emulsies die groeiversterkend werken, vanwege ingrediënten als biotine, plantcollageen, bio-restorative complex en cafeïne. Ook een aanrader: gebruik, bijvoorbeeld eens per twee weken, een scrubshampoo. Daardoor blijft de hoofdhuid ’schoon’ en raken de haarzakjes niet verstopt waardoor de haren goed kunnen doorgroeien. Wie weet heeft u straks nog nooit zo’n volle haardos gehad!

Barbara (59): ’Wat valt er allemaal te doen tegen ouderdoms- en pigmentvlekken?’

Wanneer de huid ouder wordt, neemt het aantal melaninecellen af en de overgebleven cellen worden groter met als gevolg donkere vlekken. Ook hormoonschommelingen kunnen zorgen voor overproductie van melanine. Het allerbeste is om de zon zoveel mogelijk te mijden en een hoge beschermingsfactor te gebruiken. Zijn er al ouderdomsvlekken ontstaan, dan kun je die verminderen of ontkleuren met speciale ’bleekcrèmes’ en anti-tache crèmes. Het nadeel is dat de rest van de huid ook iets lichter kan worden. Een andere optie is lasertherapie bij de schoonheidsspecialist; die kun je het beste in de wintermaanden plannen, net als een chemische peeling. Het voelt aan als kleine speldenprikjes op de huid en er zijn meerdere behandelingen nodig. Ook met make-up zijn de vlekjes prima te verdoezelen, bijvoorbeeld met camouflagetherapie (speciale foundation voor pigmentvlekken die extra goed dekt) of een goede concealer waarmee je de ontsierende vlekjes aanstipt.

