De vechtscheiding deel 96: ’Doet Anouk het met deze slungel?’

Het is niet raar dat de DJ niet meer reageert op de appjes van Lente, want zijn telefoon is kapot. Dat was niet de bedoeling, maar soms lopen zaken anders dan je vooraf kunt bedenken. De DJ was snel gevonden, want hij bleek een keer bij ons gedraaid te hebben tijdens een feestje voor onze schoonmaakster Marga. Op mijn vraag of zij zijn telefoonnummer had, begon ze spontaan te kwijlen. Ze kende het nummer uit haar hoofd.

„Ons bedrijf bestaat 20 jaar. Kunnen we praten over wat jij daarbij kunt betekenen?” „Natuurlijk. Zal ik naar kantoor komen”, vraagt hij gretig. „Nee het is nog een verrassing. Laten we bij de sportvelden afspreken.” Hij trapt er met open ogen in en meldt zich braaf op de afgesproken plek. „Wat leuk dat jullie mij weer vragen. Vorige keer was echt een succes, hè?” Zijn zelfingenomenheid stuit me tegen de borst. Ik was van plan om het tactvol aan te pakken, maar nu schiet ik meteen uit min slof. „Luister, blije eikel. Er is helemaal geen feest. Het gaat me om mijn dochter. Lente.” Hij verschiet van kleur. Ik ga dreigend voor hem staan. „Als ik nog een keer hoor dat Lente bij jou is, laat ik je oppakken. Heb je dat begrepen?”

Escalatie

Ik recht mijn rug en span mijn schouders om de boodschap te onderstrepen. De DJ strekt zich uit en steekt zijn kin naar voren. Shit, hij is een halve kop groter dan ik. Hij kijkt me smalend aan en zegt: „Tuttut. Je kan helemaal niets bewijzen. Daarbij zoekt Lente mij op. Net als dat geile ex-wijfje van je. Die kon ook geen genoeg van me krijgen.” „Anouk?” vraag ik verbaasd. Doet Anouk het met deze slungel? „Zo moeder zo dochter.” Alsof hij me in mijn maag stompt. „Kijk maar. Ze vechten om mijn aandacht.” Hij houdt de telefoon voor mijn neus en ik zie zijn laatste appjes. Bovenaan staat Anouk. Daaronder Lente. En dan slaan bij mij de stoppen door. Met één stoot sla ik de telefoon uit zijn handen. Kletterend valt die op de grond.

„Wat doe je nou, man!” roept de DJ geschrokken: „Ik zit je maar een beetje te dollen. Natuurlijk doe ik niets met Lente. Ik ben geen pedofiel. ” Hij bukt en reikt naar zijn telefoon, maar ik blijf ervoor staan.

„Ik heb je nog niet horen zeggen dat je wegblijft”, sis ik. „Dat ga ik ook niet zeggen”, antwoordt de DJ en graait weer naar zijn telefoon. „Toevallig wel”, zeg ik.

„Ach man, rot op. Je moet je druk maken over het feit dat je dochter iemand nodig heeft om mee te praten. Niet over met wie ze praat.”

Nu gaat hij te ver. Ik duw hem omver en trap dan met mijn hak zijn telefoon aan diggelen. Hij krijst iets over advocaten, maar ik haal mijn schouders op. „Je doet je best maar. Ik ben duidelijk geweest. Blijf weg. Later!”

Geheimen

Als ik op mijn werk aankom, wacht mijn bezoek al op me. Een jongen die ik ken van de sportschool. Dit keer in een pak van Armani in plaats van in zijn hoodie. „Hoe is het gegaan”, vraag ik als we op mijn kamer zitten.

„Precies zoals je had gezegd. De mooie dingen zoals de glasinlood-deuren in de woonkamer waren weg. Ze smeet doorlopend met allerlei vaktermen en Engelse woorden. Alsof ze heel vakkundig was, maar ze vroeg niet naar mijn papieren. Dat was best suf.”

„Dus ze had niets door?” „Absoluut niet.” „Mooi.” Ik reik in mijn zak en geef hem een paar honderd euro.

Anouk doet er ’s avonds alles aan om mij uit de woonkamer te houden. Net wat ik dacht. En wat betreft de DJ doet ze alsof haar neus bloedt. Over de taxatie kan ik niets zeggen, want dan verraad ik mijn eigen bedrog. Over de DJ durf ik niets te zeggen, want dat is echt Anouks pakkie-an.

„Anouk deed net alsof ze hem niet kende. Terwijl alle ellende door haar is begonnen”, beklaag ik me ’s avonds bij Sara. „Misschien schaamde ze zich.” „Ja, dat denk ik ook. Maar dan nog had ze het moeten zeggen. Dat had Lente vast doen besluiten om de DJ niet meer te zien.” Sara schiet in de lach. „Dat lijkt me wel. Geen enkele puberdochter wil de minnaar van haar moeder als vertrouwenspersoon. Maar waarom heb jij niets gezegd?” „Ik heb niet genoeg bewijs om de DJ te geloven. Misschien is hij niet Anouks minnaar. Misschien kennen ze elkaar alleen van het feest op kantoor en heeft ze daar zijn hoofd op hol gebracht. Misschien…” Ik word onderbroken door de deurbel. Sara slaat een sjaal om en doet de deur open. „Goedenavond mevrouw”, hoor ik een zware stem in de gang: „Politie. Wij zijn op zoek naar Bas van Dijk.”