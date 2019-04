Wie blij is, is daar blij mee. En wie, voor even, een intens gevoel van geluk ervaart, zou alleen maar willen dat het langer duurt. Maar wie angst, jaloezie of schaamte voelt, die zou dat soort gevoelens liefst helemaal niet willen voelen. Zo voert de mens een streng selectiebeleid over welke gevoelens in zijn beleving aanwezig mogen zijn.