Daghoroscoop 30 augustus - Een droom kan realiteit worden, Boogschutter!

VANDAAG JARIG

Jouw voornaamste aandacht hoeft voorlopig niet uit te gaan naar huis en gezin; alles reilt en zeilt stabiel in deze sector van je horoscoop. Komend jaar staat in het teken van liefde en “buitenspelen”. Als je verliefd bent of bereikt hebt wat je voor ogen stond, zul je je super en gelukkig voelen.

RAM

In de huidige gelukkige sfeer zal het geen moeite kosten om problemen op te lossen. Je weet de juiste antwoorden te vinden door kwesties te analyseren. Houding is een belangrijke factor. Misschien moet je iets veranderen in jouw leefstijl.

STIER

Doe je werk naar behoren. Vaak zijn problemen in dit ondermaanse het gevolg van te veel controle; onredelijke verwachtingen leiden tot stress. Een nieuwe relatie kan je in een ander sociaal milieu brengen. Dat kan veel geld gaan kosten.

TWEELINGEN

Veel activiteiten lijken om jouw liefdeleven te draaien. Wat de komende dagen gebeurt, zal van betekenis zijn. Als jouw sociale agenda al goed is gevuld, zal dat nog toenemen en zul je af en toe met tegenzin de deur uitgaan.

KREEFT

Je kunt beloond worden voor het geven van steun aan iemand in nood. Jouw liefdeleven begeeft zich in de goede richting; vrijgezellen kunnen halsoverkop verliefd worden. Gehuwden kunnen nieuwe passie in hun relatie ontdekken.

LEEUW

Als je het rustig aan doet, zal de dag profijtelijk en gelukkig zijn. Jouw liefdeleven verbetert, maar je loopt wel enig risico te overdrijven. Wees matig in hetgeen dat je eet en drinkt, anders help je in een mum van tijd jouw goede lijn om zeep.

MAAGD

De dag heeft een element van opwinding en emoties. Als je dat aspect onder controle weet te houden, zullen de acties en reacties van anderen je minder raken. Trek niet te snel conclusies en wend je af van onhebbelijke mensen.

WEEGSCHAAL

Je bevindt je in een positieve fase en je hoopt niet langer te wachten op het zetten van de volgende stappen. Een goede periode voor liefde en relaties. Er lijkt sprake van een stormachtige, zij het korte romance. Laat je verrassen.

SCHORPIOEN

Je energie kan te wensen overlaten. Neem de tijd en bereid je voor op een ander werktempo. Als je jouw zaken goed hebt geregeld, zal alles vlot verlopen. Een zakelijke partner kan het echter oneens zijn met iets wat je ter harte gaat.

BOOGSCHUTTER

Grijp deze dag van liefde en geluk met beide handen aan. De sfeer is plezierig waardoor je kunt focussen op jouw favoriete doelstellingen. Als jij je inspant kan een droom realiteit worden. Er wacht je een vorm van beloning.

STEENBOK

Aan spanning lijkt een eind te komen, maar word niet overmoedig, want dan kun je op andermans tenen gaan staan. Let goed op wat je zegt en wees tactvol. Maak van een molshoop geen berg door je te veel zorgen te maken.

WATERMAN

Vrijwel alles behoort vandaag tot de mogelijkheden. Je hebt geluk in de liefde en met geld. Als je geld over hebt, is de aankoop van kunst of een mooi voorwerp dat mettertijd in waarde kan toenemen, het overwegen waard.

VISSEN

Je kunt deze dag in gespannen afwachting zijn van een opwindende gebeurtenis vanavond. Als je iets moet opvoeren, kan er een beroep worden gedaan op jouw improvisatietalent. Nieuws kan betekenen dat je onverwacht op reis gaat.

