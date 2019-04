‛Ik wil niet naar familieweekend omdat mijn nichtje niet is gevaccineerd’

„De plannen zijn gesmeed, de WhatsApp-groep is aangemaakt en iedereen kijkt er enorm naar uit. Althans. Kéék. Tot afgelopen weekend. Toen kreeg ik te horen dat mijn zus en haar man er bewust voor kiezen om hun dochtertje niet te laten vaccineren.

Autistisch

Vaccineren zou schadelijk zijn, hun dochter zou autistisch kunnen worden en ze vertrouwen helemaal op de werking van het eigen immuunsysteem. Ik vind dat onbegrijpelijk; de argumenten die zij hebben, zijn niet gebaseerd op wetenschappelijke bevindingen.

Bovendien brengen ze anderen met hun houding in gevaar, wetende dat er dat Paasweekend twee andere baby’s bij zijn. Onder wie mijn baby, die tegen die tijd nog niet de eerste vier vaccinaties (de DKTP-Hib-HepB-vaccinatie, red.) heeft gehad. Sinds dit nieuws houden mijn vriend en ik ons angstvallig stil in de app-groep.

Kleine kans

Ik wil niet meer mee met het familieweekend nu ik weet dat mijn zus haar dochter niet laat vaccineren. Ik weet dat de kans heel klein is dat er daadwerkelijk iets gebeurt, maar ik vergeef het mezelf nooit als er wél iets misgaat.

Met mijn moeder heb ik erover gesproken en zij begrijpt mijn standpunt. Mijn broer weet het geloof ik nog niet of staat er niet genoeg bij stil. Ik wacht nog heel even om het hem te vertellen, want ik wil niet dat mijn zus denkt dat er sprake is van een ’vaccinatie-kamp’.

Zeurpiet

Mijn vriend ziet de man van mijn zus dit weekend en gaat het dan nog eens voorzichtig ter sprake brengen. Het is een heel gevoelig onderwerp en ik vrees dat dit tussen mijn zus en mij in gaat staan.

Of nog erger: dat het onze familie uit elkaar drijft en dat het gezellig bedoelde weekend uitloopt op een fiasco. Het stomme is dat ik me ook nog een zeurpiet voel als ik ervoor kies om niet mee te gaan. Wat moet ik doen?”

