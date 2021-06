’Uit deze elementen bestaat het perfecte plaatje van de ware liefde’

Premium Binnenland

Verliefde Milan (18) fietst 150 kilometer van Friesland naar de Volendamse Faith (16) en gaat ’viral’ op TikTok

De meeste tieners geven een bosje rozen of een etentje aan hun ’crush’, maar Milan (18) pakte het even heel anders aan. Hij fietste bijna 150 kilometer van zijn ouderlijk huis in het Friese Wolvega naar zijn vriendin Faith (16) in Volendam. „Als ik iets in mijn hoofd heb, dan moet het ook gebeuren.”...