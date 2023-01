Praat mee: moet er een landelijk verbod komen op reclame voor vlees en vis?

Milieubewust

Als het aan Statenlid Anouk Gielen (GroenLinks) ligt, mede-indiener van de motie die het verbod regelt, is het besluit niet meer dan logisch. „We werken als provincie hard aan oplossingen voor de klimaatcrisis, maar geven in onze bushokjes een podium aan bedrijven die dat tegenwerken. Als duurzame provincie willen we geen advertenties voor onder andere verre vliegreizen of benzine van Shell meer.”

Volgens Gielen pakt het verbod greenwashing aan; het inzetten van reclame om een bedrijf groener te doen lijken dan het is, om zo de publieke opinie te beïnvloeden.

Betutteling

Maar waar ligt de grens? Wordt de ban op dit soort reclames straks verder uitgebreid? Het zou bijvoorbeeld kunnen zorgen voor een verbod op reclame voor fossiele producten, vlees én vis, maar misschien gaan ook de advertenties voor plastic of zuivelproducten in de ban.

En reclame voor kleding kan dan eigenlijk ook niet meer, want ook die industrie staat bekend als milieuvervuilend.

Twittergebruikers spreken over betutteling en vinden deze ban op zijn zachtst gezegd onnodig.

Leja is het niet eens met het verbod. Ze vindt het knettergek.

Niek vindt dat we doorslaan met deze overheidsbetutteling.

Paul ergert zich ontzettend aan bedrijven zoals Shell, voor wie geld belangrijker is dan een schonere wereld met een toekomst.

