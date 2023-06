Daghoroscoop 14 juni - Sterrenbeeld Maagd: Houd je emoties in toom!

VANDAAG JARIG

Nog (of weer) vrijgezel? Dan zijn er meerdere kansen voor jou weggelegd om iemand tegen te komen met wie het klikt. Een vriend(in) kan meer worden dan dat, activiteiten in teamverband kunnen ineens de ware opleveren. Jij zult je aangetrokken voelen tot musici, dansers, dichters.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD RAM

Frustratie zal het gevolg zijn als je er niet in slaagt een bepaalde situatie meester te worden. Gelukkig heb jij de juiste instelling om met tegenspoed om te gaan. Blijf praktisch en goed georganiseerd, ook al is dat niet je sterkste kant.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD STIER

Drukte kan ervoor zorgen dat je alert blijft. Tracht je opvattingen voor jezelf te houden. Geef geen mening over zaken waarvan je geen verstand hebt. Besef dat je voor joker staat als jouw feitenkennis uiteindelijk tekortschiet.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD TWEELINGEN

Een bijeenkomst kan de aanloop zijn tot een groot project. Zet plannen helder uiteen zodat eenieder weet wat zijn rol is. Samenwerking leidt tot een goede organisatie. Bewaak jouw reputatie door vast te houden aan een hoge standaard.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD KREEFT

Zware werklast kan de nodige stress veroorzaken. Verdien je de kost in de reclame? Dan zul je in toenemende mate productief zijn. Laat je in een discussie niet verleiden tot stemverheffing. Je hebt genoeg slimme ideeën.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD LEEUW

Militanten en militairen kunnen vandaag voor het voetlicht treden. Misschien sluit jij of een geliefde zich aan bij de strijdkrachten. Jouw type voelt zich vaker aangetrokken tot het concept van beschermen en het verdedigen van veiligheid.

Bekijk ook: Dít is wat volle maan met jou doet

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD MAAGD

Humeurigheid of ergernis kan de relatie met naasten nadelig beïnvloeden en de sfeer een groot deel van de dag gespannen houden. Probeer jouw emoties in toom te houden. Maak een klus af die al lang klaar had moeten zijn.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD WEEGSCHAAL

Leidinggevers houden je in de gaten en staan klaar om hun gezag te laten gelden. Als jij de wet overtreedt of mensen niet eerlijk behandelt, kom je in zwaar weer terecht. Beter je leven als je buiten de lange arm van de wet wil blijven.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD SCHORPIOEN

Hol niet van hot naar her om alles zelf te doen en te regelen. Een hoog tempo leidt tot risico’s en ongelukken. Vanavond kan ruzie ontstaan met een vriend(in). Houd spanning onder controle door je afzijdig op te stellen.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD BOOGSCHUTTER

De gezondheid van een ouder kan zorgwekkend zijn. Ga voor een second opinion van een erkend specialist voor je conclusies trekt. Ook kundige artsen kunnen zich vergissen. Niet alles in het leven is rationeel verklaarbaar.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD STEENBOK

Er kan veel werk op jou wachten en zodra je aan de slag gaat, zul je gemotiveerd raken. Probeer rustig te blijven als de druk die op jou wordt uitgeoefend toeneemt. Verwacht niet dat anderen jouw gemoedstoestand steeds begrijpen.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD WATERMAN

Het lijkt verstandig en is waarschijnlijk noodzakelijk om financieel beleid ter sprake te brengen. Het is van belang dat jouw reputatie op dit gebied van smetten vrij blijft. Jaloezie kan jou ertoe brengen een beter salaris te bedingen.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD VISSEN

Wat de buitenwereld ook vindt, blijf vandaag vooral jezelf. Zeg waar het op staat, maar houd je aan fatsoensnormen. Houd ook rekening met de gevoelens van je medemens. Probeer begrip op te brengen voor de problemen van anderen.

Elke dag een melding

Als eerste een seintje als er een nieuwe daghoroscoop online staat? Meld je dan aan voor onze exclusieve WhatsApp-dienst:

Zet het nummer 06-13651435 in je contacten.

Stuur de tekst ’daghoroscoop aan’ via WhatsApp naar bovenstaand nummer.

NB: je ontvangt geen bevestiging van je aanmelding.

Vanaf nu word je als eerste op de hoogte gesteld van de publicatie van een nieuwe daghoroscoop. Snel en gemakkelijk via WhatsApp!

Afmelden? App ’daghoroscoop uit’ naar hetzelfde nummer. Meer weten over deze WhatsApp-dienst? Klik hier!

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier. Verder kun je ons natuurlijk op de voet volgen op TikTok, Facebook en Instagram.