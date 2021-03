Moet religieus onderwijs worden afgeschaft?

Religieuze scholen komen in Nederland regelmatig in opspraak. Zo onderstond er gisteren commotie over een Reformatorische scholengemeenschap in Gorinchem na een publicatie van het NRC waarin zij stelden dat de school ‘kinderen ongevraagd uit de kast duwt’.

Gedwongen coming-out

Oud-leerlingen van de school werden onder andere gedwongen uit de kast te komen en hun homoseksualiteit te erkennen. Zo werd een van de leerlingen geconfronteerd door de zorgcoördinator van de school: „We hebben gehoord over je geaardheid. „We willen dat je het aan je ouders vertelt. Je kan kiezen: of jij vertelt het, of wij doen dat”, zei hij.

Op Twitter uitten verschillende mensen hun ongenoegen over de incidenten die plaatsvonden op de school.

Afschaffen

Al eerder waren religieuze scholen onderwerp van discussie. Dit was nadat minister Arie Slob van Onderwijs stelde dat reformatorische scholen grondwettelijk de vrijheid hebben ouders een verklaring te vragen waarin zij homoseksualiteit afwijzen. Hij gaf daarbij wel aan dat dit in de praktijk niet mag leiden tot discriminatie.

Naar aanleiding van zijn uitspraak deed het Hart van Nederland-panel onderzoek naar onder meer dan 2800 leden. Hieruit bleek dat een kleine meerderheid van de Nederlanders voorstander is van het afschaffen van onderwijs op basis van religie.

Praat mee

Wat vind jij? Moeten religieuze scholen worden afgeschaft en zouden alle scholen openbaar moeten zijn? Of vind je het wel degelijk belangrijk dat ouders de vrijheid hebben om te kiezen voor een religieuze school? Praat mee op onze Facebook-pagina!