Tweeling Romy en Nathalie: ’Ze is de andere helft van mijn hart’

„Romy (l): „Af en toe overvalt me het gevoel dat er iets niet klopt, dat ik haar moet bellen. Steeds als ik dat doe, heb ik gelijk.” Ⓒ Nine Ijff

Aan de buitenkant zijn ze voor onbekenden bijna niet van elkaar te onderscheiden. Maar waarin verschillen ze van elkaar? Hebben ze weleens ruzie en voelen ze nou écht hoe het met de ander gaat? Deze eeneiige tweeling over hun bijzondere band. Romy Koster-Bulo (39) (links) is getrouwd, heeft vier kinderen (9, 7, 5 en 3), is thuisblijfmoeder en micro-influencer. Nathalie ten Caat-Bulo (39) is getrouwd, heeft geen kinderen en runt twee administratiekantoren.