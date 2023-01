’Afvallen lukt wel, maar eigenlijk alleen op een ongezonde manier’

„Ik neem altijd heel trouw de Telegraaf app door in de ochtend. Ik zag online iets langskomen over de Lekker in je vel challenge en het leek mij wel wat om mee te doen. In juni ga ik trouwen, dus daarvoor zou ik graag wat kilo’s afvallen en ik wil vooral wat strakker in mijn vel komen te zitten.

Borstkanker

Mijn vriend en ik hebben het af en toe weleens over trouwen gehad, maar het had nooit echt prioriteit. We konden ook gewoon lekker op vakantie van het geld, dachten wij altijd. Toen kreeg ik in 2020 borstkanker en dat heeft bij mijn vriend wel echt een knop doen omdraaien.

‘Ik wil jou mijn vrouw noemen, niet meer mijn vriendin’, vertelde hij later. Toen heeft hij op kerstavond een schitterende armband voor mij gekocht en aan mij gegeven en vroeg hij me ten huwelijk. Dat was een supermooi moment. Mijn vriend wil ook wat strakker in zijn vel komen, dus eet hij met mij mee en doet ook mee met de challenge!

Toen kreeg ik in 2020 borstkanker en dat heeft bij mijn vriend wel echt een knop doen omdraaien. Ⓒ Eigen beeld

Hormonen

Door de chemokuur ben ik best wel wat aangekomen. Inmiddels ben ik die kilo’s kwijt, maar doordat ik hormonen slik is het voor mij veel lastiger geworden om af te vallen. In praktijk lukt het wel, maar eigenlijk alleen op een ongezonde manier, door te weinig calorieën te eten en me niet te houden aan de schijf van vijf. Ik wil op een gezonde en blijvende manier kunnen afvallen, dat hoop ik met deze challenge te kunnen bereiken.

Lichamelijk heb ik helaas veel in moeten leveren na mijn ziekte. Ik ben erg snel overprikkeld en heb weinig energie. Hierdoor kan ik niet echt meer spontane plannen maken. Ik vind het heerlijk om een avondje in de kroeg te staan, maar ik moet de dag daarna wel echt een rustmoment inplannen. Desondanks houdt dat me niet tegen hoor, haha! En ik ben natuurlijk super dankbaar dat ik er nog ben.

De challenge bevalt goed tot nu toe! Soms vind ik de recepten lastig en uitgebreid maar dan pas ik het gewoon aan en kies ik ingrediënten die bij mij passen. Ik vind de ervaringsverhalen van andere vrouwen ook altijd erg leuk om te lezen, dat motiveert elkaar.

Tip

Mijn gouden tip is hoepelen. Ik heb een fitnesshoepel en elke dag hoepel ik een kwartiertje tot twintig minuten. Meestal kijk ik ondertussen een serie op Netflix. Ik heb met mezelf de afspraak gemaakt dat wanneer ik mijn favoriete serie wil kijken, ik tegelijkertijd ga hoepelen. Dat is een goede stok achter de deur! Door het hoepelen heb ik een stuk minder last van mijn rug en ik voel me er echt energiek door.”

Meedoen

Onze Lekker in je vel-challenge is ook in 2023 gratis en voor iedereen beschikbaar. Wil je met ons meedoen? Ga dan naar naar vrouw.nl/lekkerinjevel of zoek op Facebook naar VROUW Lekker in je vel-challenge 2023. Je kunt je daar aanmelden voor de besloten Facebook-groep. En na aanmelding voor de VROUW Nieuwsbrief (via Telegraaf.nl/nieuwsbrieven, vink VROUW Dagelijks en VROUW Wekelijks aan) mis je helemaal niets meer.

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een e-mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier.