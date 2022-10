’Gasten op onze bruiloft kregen koude rozenthee in plaats van alcohol’

Hoe ziet jouw eetpatroon eruit?

„Alles wat ik eet is volledig plantaardig. Ik ben erg nieuwsgierig, dus ik wil altijd alles proeven en probeer graag nieuwe dingen uit. Ook wil ik zo veel mogelijk kleuren eten, ik probeer elke dag de regenboog te eten. Mijn werk is recepten maken. Doordat ik de recepten die ik voor mijn werk maak zelf eet, is mijn eetpatroon erg gevarieerd. Als ik steeds hetzelfde moet eten raak ik namelijk verveeld. Daarbij probeer ik nooit te veel te koken, want ik heb een hekel aan eten verspillen. Bij ons thuis wordt er nooit eten weggegooid. Omdat mijn werk erg druk is, heb ik geen vaste eetmomenten. Gelukkig is mijn lichaam hieraan gewend, en protesteert niet hiertegen. Mijn man en ik leven volledig vegan. Ook onze bruiloft was vegan. We wilden de liefde niet vieren ten koste van dierenlevens, door dierlijke producten te gebruiken op onze trouwdag. Met onze gasten hebben wij toen gegeten bij een all you can eat vegan restaurant.”

Zit jij op dit moment op je streefgewicht?

„Ja. Vrouwen zijn altijd een beetje kieskeurig, het kan naar onze mening altijd een paar kilo meer of minder. Maar ik heb geleerd om van mijzelf en hoe ik eruitzie te houden. Ik ga niet meer van mijzelf houden als ik nu drie kilo afval of aankom. Ik hou ervan dat ik gezond ben. Daarbij eet ik heel gezond, en word daarom niet dikker.”

Hoe heb je deze volledige vegan leefstijl bereikt?

„Ik kom uit noord Spanje. Mijn familie had daar een restaurantketen, De leefstijl was naar mijn mening qua eten niet de beste, we aten veel vlees en vis. Mijn ouders deden wel veel aan sport, dat heb ik van hen geërfd. Op mijn twaalfde ben ik gestopt met het eten van vlees. Ik begon mij namelijk te beseffen dat dat stukje vlees afkomstig was van een levend dier. Op mijn zeventiende ben ik op mijzelf gaan wonen in Madrid. Ik wilde betere keuzes gaan maken op het gebied van eten en minderen met het consumeren van zuivelproducten. Toen ik naar Nederland emigreerde ben ik verliefd geworden op dit land. Dertien jaar geleden ben ik volledig vegan geworden. Mijn energie is heel erg gestegen nadat ik vegan ben geworden. Ik zou nooit terug kunnen gaan naar een leven dat niet vegan is.”

Is het moeilijk om deze leefstijl vol te houden?

„Nee, totaal niet. Dertien jaar geleden was het zoeken naar wat er te eten was voor iemand die vegan was. Veel verder dan tofu en groente kwam je niet. Tegenwoordig is er een explosie van vegan producten, in alle soorten en maten. Je kan zo veel lekkere vegan gerechten maken. Mijn man en ik zijn superculinair en houden van goed eten. Elke dag zijn we erg zorgvuldig met zoeken naar variatie in onze gerechten.”

Hoe kijk je aan tegen roken en het drinken van alcohol?

„Mijn man en ik drinken geen alcohol. Niet omdat het niet mag, maar omdat wij het niet nodig vinden. Op onze bruiloft schonken wij ook geen alcohol. De gasten kregen in plaats van alcohol gembershots en koude rozenthee in een champagneglas. Roken is echt zonde. Je gooit je gezondheid weg aan een product waarvan je weet dat het ongezond is. Ik begrijp dat mensen moeilijke momenten meemaken, en dat zij af en toe even willen ontsnappen door middel van alcohol en roken. Maar voor je het weet ben je verslaafd. Zelf heb ik nooit gerookt, ik hou namelijk van mijn longen.”

Gebruik je medicijnen of voedingssupplementen?

„Nee, toen ik net vegan was geworden deed ik dat wel. Maar de dieren die ik zie in de natuur zijn supergezond, en je ziet hen ook niet in de drogisterij voedingssupplementen kopen. Als je genoeg fruit eet en weet hoe je goed je eten moet bereiden, heb je geen voedingssupplementen nodig. Als ik naar de huisarts ga om mijn bloed te testen, zijn mijn waarden perfect. Het blijkt dus dat ik niks extra’s nodig heb.”

Wat is jouw gouden tip voor een gezond leven?

„Positief zijn, dat is het allerbelangrijkste. Eten is belangrijk, maar als je niet blij bent, reageert jouw lichaam daar ook op. Zoek daarom naar hetgeen jou blij maakt. Durf dingen te doen om gelukkig te worden en doe wat je echt leuk vindt. Zoek een doel in je leven waarmee je iets kan betekenen voor de samenleving. En eer jouw lichaam, dat is jouw tempel.”

Wat is je grootste zonde?

„Patat! Dat is de grootste zonde van mij en mijn man. Ik weet dat het niet gezond is, maar als de patat wordt gefrituurd in plantaardige olie, is het alweer gezonder. We proberen het niet te vaak te eten. En chocola, daar kan ik ook echt niet zonder. Eens per maand schreeuwt mijn lichaam om chocola.”

Hoe vaak sport je en wat doe je?

„Ik ga meerdere keren per week naar een leuke sportclub. Er is daar gelukkig een zwembad met zout water, dus ik zwem veel. Ook doe ik aan aqua-aerobics en yoga. Mijn man en ik wonen dichtbij de natuur en wandelen veel. Dit doe ik vaak op blote voeten, het is namelijk heel fijn om contact met de aarde te hebben zonder schoenen.”

Advies Voedingscentrum

Woordvoerder Anne Lutgerink van het Voedingscentum zegt het volgende over een veganistisch dieet:

„Als je kiest voor een veganistisch dieet neem je helemaal geen dierlijke producten. Wanneer je voor het eerst een honderd procent plantaardig voedingspatroon aanhoudt, kan een diëtist je helpen om goede vervangers te kiezen die passen bij jouw individuele behoeftes. Wanneer je begint met een veganistisch dieet, is het namelijk goed om erop te letten dat je voldoende eiwit, ijzer, vitamine B1, vitamine B2, vitamine B12 en calcium binnenkrijgt. Vitamine B12 zit bijvoorbeeld alleen in dierlijke producten, dus wij raden aan om vitamine B12 bij te slikken als je helemaal geen dierlijke producten eet. Het lichaam kan onder invloed van zonlicht vitamine D aanmaken, maar vitamine D zit ook in eten, vooral in vette vis en met lagere gehaltes in vlees en eieren, maar het wordt ook toegevoegd aan halvarine, margarine, bak- en braadproducten en sommige plantaardige zuivelvervangers. Bij een veganistisch dieet kan het daarom zinvol zijn om ook vitamine D te slikken.

Meer plantaardig en minder dierlijk eten is goed voor je gezondheid en het milieu. Het verlaagt je bloeddruk en het verkleint het risico op hart- en vaatziekten. Het overgrote deel van Nederland eet te veel vlees. Het advies is om niet meer dan 500 gram per week te eten, maar de gemiddelde man zit al snel aan de 800 gram per week, en dat terwijl veel vlees eten de kans op darmkanker en diabetes type 2 kan verhogen. Het gaat dan vooral om te veel rood en bewerkt vlees, zoals hamburgers, vleeswaren en worst. Ook zonder vlees kun je prima gezond eten als je vlees bijvoorbeeld vervangt door peulvruchten, ongezouten noten, tofu of tempé. Laat je alle dierlijke producten weg? Ook dat kan, met suppletie van vitamine B12 volwaardig zijn, maar weet goed wat je doet, kies voor volwaardige vervangers en eet gevarieerd, zodat je geen tekorten opbouwt. Er bestaan tegenwoordig veel plantaardige alternatieven voor zuivel. Kies een alternatief met genoeg eiwit, zoals een sojadrink, waar ook calcium en vitamine B12 aan is toegevoegd.”

Wil jij ook in deze rubriek?

Wij zoeken nog leuke vrouwen met een bijzondere levensstijl, die hier graag over willen vertellen. Stuur een mailtje met je naam, telefoonnummer, een korte omschrijving van jouw bijzondere levensstijl en een foto van jezelf naar c.van.elswijk@telegraaf.nl

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier.