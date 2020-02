Bloedend hart... 10 tips bij liefdesverdriet

1) Neem het serieus. Bagatelliseer het verdriet niet en laat anderen evenmin vertellen dat het allemaal wel meevalt. Het is goed bedoeld, maar het helpt niet.

2) Onderzoek de emoties die je voelt, ze zijn er niet voor niets. Boosheid geeft kracht en helpt om grenzen te leren kennen. Verdriet ruimt op, angst maakt je er alert op dat je een plan moet maken en hulp kunt vragen.

3) Leer vrienden en familie om jou te helpen in dit proces. Laat ze weten wat je nodig hebt. Soms is het alleen even een knuffel, een andere keer wil je misschien afgeleid worden door samen een dagje op stap te gaan.

4) Wees geduldig met jezelf. Liefdesverdriet verwerken heeft tijd nodig. Als je te snel roept dat je er overheen bent, is de kans groot dat je verdriet aan het vermijden bent. En dan komt het later als een boemerang terug.

5) Probeer (dit kan meestal pas aan het einde van de verwerking) te zien wat deze relatie jou heeft gebracht. Bijvoorbeeld: nu weet ik beter wat ik wel en niet wil in een relatie. Of: ik heb mezelf leren toestaan dat ik mag zijn wie ik ben.

Doe dit liever niet

1) Blijven hangen in schuldgevoel of beschuldigingen. Dit helpt niet, het maakt je alleen maar onzeker of bitter.

2) Te snel een nieuwe relatie aangaan. Zo’n zogenaamde ’troostrelatie’ voelt misschien als een pleister op de wond, maar leidt tot uitstelgedrag van de echte pijn en het gemis. Bedenk hierbij ook hoe de situatie voor de ’troostpartner’ is.

3) Direct proberen ’goede vrienden’ te worden met jouw ex. Als dat al lukt, is dat vaak pas nadat je de breuk ’een plek’ hebt kunnen geven.

4) Te snel conclusies trekken over jezelf, de liefde of de wereld. Vaak is dit een manier om onderliggende pijn te camoufleren.

5) Gevoelens ontkennen. De pijn zal later dubbel zo hard terugkomen!

